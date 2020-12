Pero Kvrgić bio je među najvećim imenima hrvatskog glumišta. Preminuo je u Zagrebu u 94. godini. Dobio je brojne nagrade, a osim što je obožavao glumu, obitelj mu je bila jako bitna. Velika podrška bila mu je supruga Nevenka Stipančić.

Pero i Nevenka bili su u sretnom i stabilnom braku 50 godina. Preminula je prošle godine, a zajedno su proveli cijeli život. Čim ju je upoznao, znao je kako je ona prava, iako niti sam nikada nije mogao objasniti zašto. Jednom se prilikom raznježio kada je govorio kako ga njegova Nevenka tjerala kod liječnika jer je imao problema s tlakom.

- Ja joj kažem da me ne vodi liječnicima, ali ona ne popušta. Jest, to je ljubav. Moja Stipica je predivna, volimo se jako. Ja ju zovem Stipica, od prezimena sam to napravio - ispričao je Pero svojedobno u intervjuu za Jutarnji list.

I Nevenka se od rane mladosti bavila glumom. Počeka je glumiti za vrijeme srednje škole, a tijekom šezdesetih snimila je niz zapaženih filmova. Bila je uspješna i u kazalištu te je tijekom godina radila u zagrebačkim kazalištima 'Komedija' i 'Gavella'. Iako je nizala uloge, Nevenka se posvetila obitelji pa je s Perom 1970. dobila kći Anu (50), danas također uspješnu glumicu.

Pero je tvrdio kako je tajna uspješnog braka u međusobnom poštovanju.

- Nikada nisam povisio ton ili udario suprugu. Nisam takav da bih povisio ton, a nije ni ona, tako da skladno živimo. Brak s vremenom prerasta u divno prijateljstvo, uz prilagođavanje i popuštanje jedno drugom - govorio je Kvrgić za Story.hr.

Nikada nije skrivao koliko ju voli. Godina njihova vjenčanja nije poznata, no zna se da je Pero tada bio u svojim tridesetima.