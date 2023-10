Kylie Jenner ukrala ideje mladoj dizajnerici? 'Doslovno se gušim u studentskim dugovima, užas'

Influencerica i reality zvijezda Kylie Jenner (26) pokrenula je svoj modni brend 'Khy', prije nekoliko dana, a sada su je već optužili kako je ukrala kreacije od mlade dizajnerice.

Betsy Johnson, koja radi u kompaniji Products Ltd., na društvenim je mrežama prozvala milijarderku.

- Poslali smo mail Kylie i cijelom njezinom timu koncept i jezik i linijski list prije šest mjeseci. Zanimljiv koncept Kylie. Hvala na supotpisu. Je**š tvoju podršku - napisala je ljutita Betsy.

Foto: Instagram

Dizajnerica je zatim podijelila sliku koja je sadržavala pojedinosti u proračunskoj tablici u vezi s otplatom studentskog kredita. Na fotografiji se vidi da je dužna 48,294.43 funti.

- Buljim u svoj studentski dug. Naradila sam se za ovo. Kao i mnoga druga djeca iz radničke klase koja su se namučila - poručila je.

Foto: Instagram/KylieJenner

U posljednjoj objavi podijelila je snimku zaslona poruke od korisnika koji joj se javio s porukom:

- Čekaj sestro...Tašto me naslov podsjeća na koncept Products Ltd.?!!!! Jesi li to mislila ili ja griješim?

Kylie se o optužbama još nije oglasila, ali je za Wall Street Journal svoj brend opisala kao 'viziju onoga što ona želi nositi'.