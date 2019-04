Kylie ne želi više pred kamere: 'Ako nje nema, ukida se show'

Obitelj Kardashian nanizala je 16 sezona showa 'Keeping Up With The Kardashians' gdje je bilo svađanja, plakanja, mirenja... Sada je, čini se, došao kraj jednoj eri. Kylie Jenner (21) ne želi više biti dio realityja, prenosi The Sun.

Iako se pojavljuje u traileru za nadolazeću sezonu, Kylie je odustala od snimanja nakon što je Tristan Thompson (27) prevario Khloe Kardashian (34) s Kylienom najboljom prijateljicom Jordyn Woods (21).

- Jako je uzrujana zbog situacije s Jordyn i ne želi se nositi s tim - rekao je prijatelj najmlađe milijarderke.

Ipak, njezina majka Kris Jenner (63) nagovara ju da se vrati snimanju.

- Za potpisivanje ugovora potrebno je sudjelovanje svih djevojaka u narednoj sezoni. Međutim, Kylie to nije potrebno. Jednostavno je prerasla tu emisiju - dodao je prijatelj.

Prema šuškanjima stranih medija, dodatan razlog zbog čega više ne želi biti u showu je novac koji je zaradila svojom kozmetičkom linijom. Ipak, povodom cijele situacije nije se oglasio nitko iz obitelji Kardashian.

Podsjetimo se, Tristan je u veljači prevario Khloe s kojom ima kćer True.

- Khloé je dobila informaciju da su se Tristan i Jordyn ljubili. Napala je Tristana i on je naposljetku priznao - otkrio je tada prijatelj obitelji. Cijela obitelj je šokirana, a Kylie je prestala svaki kontakt s nekad najboljom prijateljicom.