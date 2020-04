Kylie se bacila u poljoprivredu: Nisi sigurno to sama posadila

Najmlađoj milijarderki na svijetu Kylie Jenner (22) postalo je dosadno u izolaciji pa se odlučila na nesvakidašnji podvig. Prema njenoj priči, posadila je cvijeće, ali i začinsko bilje poput bosiljka, ružmarina...

Pazila je na razmak između biljaka dok je sadila, a unatoč brojnim pohvalama za trud i, poprilično uspješnu sadnji, mnogi su u nevjerici jer tvrde kako to sigurno nije ona radila.

- Pored svih novaca koje ima, ma da joj je ne znam koliko dosadno, nije sigurno ona uprljala ruke. Imala je pomoć nekoliko vrtlara, siguran sam - komentirali su njeni pratitelji. Poručili su joj kako je postala prava poljoprivrednica, ali i da bi više voljeli, već kad svaki detalj u životu snima, da je snimila i sebe dok je sadila.

Tako bi joj, kažu, više vjerovali na riječ. A nju u međuvremenu takve kritike ne diraju i tvrdi da je presretna jer će napokon moći ubirati plodove svog rada. Istaknula je i kako je sve ovo napravila ju ju je karantena natjerala na svakakva sra*a.

S obzirom na to da je prije pandemije koronavirusa stalno objavljivala sređene nokte, neki su našli načina kako se uvjeriti je li 'beauty' mogulica sve sama posadila.

- Pokaži nam nokte pa ćemo ti vjerovati - pisali su dosjetljivi pratitelji na društvenim mrežama, ali, zauzeta Kylie još im nije odgovorila. U međuvremenu, krenula je nova sezona njihova reality showa 'Keeping Up With The Kardashians' pa sestre redovito objavljuju kratke videe i pokazuju što im se događalo u životima prije nekoliko mjeseci.

Najveća pažnja javnosti bila je na svađi sestara koja je poprilično ružno završila. Najstarija sestra Kourtney (40) i druga po redu, Kim (39) čupale su se za kosu i grebale se, a Kim je odletjela i u zid.

