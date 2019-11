Lady GaGa je 'pukla': Nemojte me uspoređivati s Madonnom

Nas dvije smo vrlo različite. Ja sviram puno instrumenata i pišem svoje pjesme, za razliku od nje, rekla je prije tri godine Lady GaGa (33). U intervjuu ju je novinar usporedio s kraljicom popa, Madonnom (61), zbog čega je GaGa poludjela i počela svoj dugački monolog.

POGLEDAJTE VIDEO O OSCARIMA:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Poštujem je, jedna je od najvećih pjevačica svih vremena i sigurno je draga, ali ja provodim sate u studiju radeći svoju glazbu - isticala je tada kontroverzna pjevačica. Kad je shvatila da je malo pretjerala, onda je, dotad vidno živčana pjevačica, smirila situaciju rekavši:

- Ne želim biti bezobrazna, ali ne želim da me se više uspoređuje s bilo kime.

Foto: Instagram

Novinaru je bilo neugodno pa je više puta pokušao promijeniti temu, no ona se nije dala. GaGa je očito tada još zamijerala Madonni što ju je 2012. optužila da je za svoj hit 'Born This Way' iskopirala njezinu kultnu pjesmu 'Exspress Yourself'.

Ipak, Madonna zbog toga nikad nije tužila GaGu zbog plagiranja. A na ovogodišnjim Oscarima je i negirala to da među njima postoji 'zla krv'.

- Ljudi budu poprilično uzbuđeni kada čuju da smo Lady GaGa i ja neprijateljice, ali mi to nismo - rekla je pjevačica tada i dodala kako se u javnosti voli suprotstavljat žene jedna drugoj i nastojati ih posvađati.

GaGa je komentirala kako se ona Madonni divi, bez obzira što ona mislila o njoj.

Foto: Instagram

Na GaGinu stranu stao je i glazbenik Elton John (72) čija je biografija izazvala veliku pažnju javnosti. Osim što progovara o svojoj burnoj prošlosti, otkrio je i neke detalje iz života poznatih kolegica.

- Shvaćam da je Gagin singl 'Born This Way' definitivno zvučao slično kao i 'Express Yourself', ali nisam shvatio zašto je Madonna bila tako neljubazna i zla u cijeloj toj situaciji, umjesto da to shvati kao kompliment. Posebno zato što tvrdi da je ona osoba koja se zauzima za žene - napisao je u memoarima.

Foto: Keith Mayhew/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Dodao je kako misli da je to bilo apsolutno pogrešno jer etablirana glazbenica ne bi trebala demotivirati mlađu umjetnicu odmah na početku karijere, što je tada bila GaGa.

POGLEDAJTE SERIJAL 'ZENZACIJA':