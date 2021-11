Lady GaGa (35) izlazila je iz studija Stephena Colberta u New Yorku, gdje je promovirala film 'House of Gucci'. Nosila je dugu crnu haljinu s velikim prorezom, a kad je ugledala paparazze, zastala je kako bi im pozirala.

U tom joj je trenutku vjetar 'podignuo' haljinu i otkrio gaćice. Pjevačica je brzo reagirala, ali fotoreporteri su bili brži pa ulovili te kadrove. Držala je haljinu oko prepona kako joj više ne bi bila neposlušna.

Prošlog vikenda GaGa je bila u Milanu. Radi se o priči o kojoj su izvještavali svjetski mediji 70-ih i 80-ih godina, a film je napravljen prema istoimenom romanu 'The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and GreedDok'.

- Od svakog projekta kojeg se uhvati napravi senzaciju - komentirali su fanovi.