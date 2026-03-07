Obavijesti

Nakon šest godina veze

Lady Gaga: Uskoro se udajem!

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Lady Gaga: Uskoro se udajem!
Pop zvijezda potvrdila je da planira stati pred oltar s poduzetnikom i investitorom Michaelom Polanskyjem

Moj zaručnik i ja putujemo cijelu godinu, ali uskoro ćemo se vjenčati, otkrila je Lady Gaga (39) u emisiji Brune Marsa na iHeartRadiju u petak navečer. Pop zvijezda potvrdila je da planira stati pred oltar s poduzetnikom i investitorom Michaelom Polanskyjem, s kojim je u vezi već nekoliko godina.

Tijekom razgovora otkrila je i da razmišljaju o posebnoj pjesmi koja bi obilježila njihov veliki dan.

- Nadali smo se da bi nam mogao odabrati posebnu pjesmu za nas - rekla je Marsu u snimljenoj poruci, a on je odmah odgovorio: 'Ako tražite pjesmu koju ćete posvetiti svom mužu, rekao bih da nije s mog novog albuma. Odabrao bih ‘Risk It All'.

Lady Gaga i Michael Polansky u vezi su od 2020. godine, a zaručili su se 2024. Poduzetnik i investitor zbližio se s pjevačicom tijekom karantene u vrijeme pandemije, koju su zajedno proveli u Malibuu. Gaga je zaruke potvrdila u srpnju 2024., kad je na Olimpijskim igrama u Parizu Polanskyja predstavila kao svog zaručnika tijekom razgovora s francuskim premijerom Gabrielom Attalom.

Iako bi mnogi očekivali raskošno slavlje, čini se da par planira nešto intimnije. Polansky je ranije otkrio da žele uživati u trenutku i organizirati ceremoniju u užem krugu ljudi.

- U mnogo čemu već se osjećamo kao da smo u braku, tako da se zapravo neće puno promijeniti - rekao je ranije.

Točan datum još nije poznat, ali nagađa se da bi vjenčanje moglo biti nakon Gagine turneje 'Mayhem Ball Tour', koja završava 13. travnja koncertom u Madison Square Gardenu u New Yorku.

