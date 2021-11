Mesna haljina. Kreacija u kojoj je došla na MTV-jevu dodjelu nagrada 2010. i dalje je za mnoge prva asocijacija na Lady GaGu (35). Dok su drugi šetali u najskupljim dizajnerskim krpicama, s milijunima dolara vrijednim dijamantnim ogrlicama, satovima, naušnicama..., ona je došla u mesnoj haljini. I više nitko drugi nije bio bitan. Koštala je oko 1000 kuna. Tj., toliko su koštali odresci govedine. Sitnica prema tome koliko su drugi potrošili kako bi na sebe privukli pažnju publike, fotoreportera i cijelog svijeta.

No GaGa je već tada, na početku karijere, znala nešto što drugi nisu znali. I nije bila kao ostali. Pa smo nakon kraljice Madonne i princeze Britney dobili revolucionarku GaGu na čelu novog svijeta pop glazbe. Nizala je hitove, osvajala sve što se dalo osvojiti, punila stadione i “zgrnula” milijune dolara na svojoj glazbi. Ali, kako smo otkrili kasnije, glazba nije njezin jedini talent... Od malih nogu GaGu je jednako fascinirala gluma koliko i glazba, ali postojao je velik problem.

- Glumila sam u predstavama u srednjoj školi, dobila sam malu ulogu u ‘Sopranosima’ 2001. godine, ali na kasnijim audicijama bila sam užasna. Nikad ne bih dobila ulogu. Kad bih izašla pred produkciju, samo bih se smrznula i to je bio kraj. Nije mi išlo - otkrila je GaGa u intervjuu za Guardian prije nekoliko godina. S glazbom nije imala takvih problema. Tu trema nije postojala. Samo ogromna volja za uspjehom i neosporivi talent. Ali, nažalost, u današnjem svijetu to nije dovoljno. Odbijali su je nekoliko puta, smatrali su kako je njezina glazba “previše plesna” za radiopostaje i kako tu “nema kruha”. Čak i kad bi netko uvidio njezin potencijal, ta osoba nije imala časne namjere.

- Imala sam 19 godina i probijala sam se u ‘biznisu’. Jednog dana snimala sam kod poznatog producenta i stvari su pošle u užasnom smjeru. Rekao mi je da se skinem. Nisam znala što se događa. Ponovio je da izvolim skinuti svu odjeću sa sebe. Odbila sam. Pogledao me i rekao mi je: ‘Ili se skidaj ili ću uništiti sve što si snimila’. Ne znam što je uslijedilo, samo sam nestala, ne sjećam se. Kasnije me ostavio trudnu, uplakanu i punu bljuvotine na cesti. Svaki dio mojeg tijela osjećao je strašne bolove - priznala je Lady GaGa u velikom intervjuu kod Oprah i princa Harryja nedavno i nastavila:

- Ta trauma me promijenila. Više godina sam se oporavljala od tog silovanja. Imala sam nekoliko psihičkih slomova i svaki put bih osjećala bol na mjestima na kojima me povrijedio. Odlazila sam na puste preglede, skeniranja... I ništa se ne bi vidjelo. Ali tijelo pamti - rekla je uplakana GaGa. S posljedicama silovanja borila se i na dosadašnjem vrhuncu svoje slave, kad je za glazbu u filmu “Zvijezda je rođena” 2019. dobila Oscara, a umalo joj je pobjegao još jedan, onaj za najbolju žensku ulogu.

- Jednom su me primili u bolnicu jer sam osjeća ogromne bolove po cijelom tijelu. Na moje iznenađenje, umjesto ‘običnog’ doktora, dočekao me psihijatar. Kasnije, kako je vrijeme prolazilo, tako sam se naučila nositi s tim i ne dopustiti si da upadnem u takva stanja - rekla je GaGa. Njezina gluma u “Zvijezda je rođena” dokazala je svijetu da se radi o ozbiljnoj glumici, a ne nekome tko sam želi podebljati slavu i stanje na računu (prisjetimo se samo Britney i “Crossroadsa”...). Osvojila je publiku, osvojila je kritiku, ali osvojila je i Ridleya Scotta, koji joj je dao ulogu u filmu koji svi iščekuju “Dinastija Gucci”.

- Znao sam da samo ona može iznijeti tu ulogu kako sam ja zamislio. Brzo smo dogovorili sastanak i odmah sam otkrio kako je Stefi (tako je Scott zove) izuzetno zabavna i pristupačna. Pametna je, elokventna i sve smo brzo dogovorili. Zahvaljujući njezinu uspjehu u filmu ‘Zvijezda je rođena’, brzo smo dobili zeleno svjetlo za snimanje i dobar budžet (nagađa se 80 milijuna dolara, op. a.) - rekao je Ridley. Krenule su pripreme, a ispred GaGe bila su dva osnovna zadatka. Prvi, lakši i onaj protiv kojeg se ne bismo bunili uključivao je velike količine ukusnog fast fooda, tjestenine, pizze i kruha. Za ulogu Patrizije trebalo se popuniti i taj dio je odrađen bez većih poteškoća. Drugi zadatak bio je puno teži. GaGa je trebala naučiti govoriti engleski sjevernotalijanskim naglaskom kakva je imala Patrizija. Kako je talijanskog podrijetla, znala je da to neće biti lagan zadatak, pa se bacila na posao.

- Ako mogu pjevati rock ‘n’ roll, ili jazz, ili country, ili pop glazbu, znala sam da mogu govoriti specifičnim sjevernotalijanskim naglaskom. Bit ću totalno iskrena i transparentna. Živjela sam kao Patrizia Reggiani godinu i pol. Isto tako devet mjeseci sam govorila s naglaskom. Čak i kad kamere nisu bile upaljene, ja sam bila Patrizia - kazala je GaGa i nastavila:

- Majka i otac su me nekoliko puta doživjeli kao Patriziju. I uglavnom su se smijali jer moja obitelj uživa u mojoj ljubavi prema umjetnosti. Postoji i loša strana predanosti ulozi u tolikoj mjeri jer je to prilagodba za sve oko vas. Odjednom više ne razgovarate sa Stefani s naglaskom. Razgovarate s Patrizijom. Puno sam kopala po svom podrijetlu. Pitala sam se kako se izvući iz talijansko-američkog identiteta i upustiti se u to što znači biti prava Talijanka - priča GaGa u jednom dahu i nastavlja:

- Dio onoga što čini dobar lik je poznavanje dubokih potreba lika. Ali ne možete razumjeti koja je duboka potreba tog lika ako ne razumijete vlastiti karakter. Moja duboka potreba uvijek je bila da oca učinim ponosnim. Mislim da je Patrizia htjela biti važna muškarcu kako bi svoju majku učinila ponosnom - kaže GaGa. No prije nego što je počela s vježbanjem naglaska, odlučila je kako mora odbaciti svoju plavu kosu. Patrizia je “crnka”, pa je GaGa postala “crnka”. Lagano su se dvije osobe počele spajati...

- Sjećam se da sam izašla jedan dan u Italiji i odlučila se prošetati. Nisam se prošetala čak dva mjeseca i počela sam paničariti, mislila sam da sam na filmu. Znam da imam psihičke probleme i znam da zbog tih problema ponekad ne mogu funkcionirati kao čovjek - rekla je GaGa, koja je ponašanjem, zapravo predanošću, zabrinula i redatelja Ridleya Scotta. Kako bi što bolje utjelovila bijes Patrizije i njezinu bitku s ostatkom obitelji Gucci, GaGa je posezala za mračnim sjećanjima iz prošlosti. Da bi odigrala Patriziju u najranjivijem stanju, odlučila je vratiti se u svoje najranjivije stanje. Odlučila je, kako je rekla, “upaliti svoj PTSP”, koji je razvila nakon što je silovana.

- Ridley me nekoliko puta odvukao sa strane kako bi provjerio jesam li dobro. Vidio je da samu sebe traumatiziram kako bi bila bolja za njega. Ponovno proživljavanje vlastite traume zbog lika u filmu nije najzdravija stvar na svijetu. Ali ja sam romantik i kad radim nešto radim to kako mislim da treba. Zaljubila sam se u ovaj scenarij, u svoju ulogu, u ostale kolege na setu i morala sam iznijeti to do kraja. Na kraju je cijelo iskustvo bilo pomalo i terapeutsko. Neka vrsta samoegzorcizma - rekla je GaGa.

Tijekom snimanja filma budila se noću kako bi prošla kroz ruke šminkera i kostimografa. Priznala je da se osjećala jako loše.

- Probudila bih se, povratila, odradila šminku, povratila, došla na set, glumila, malo povraćala... - priznala je GaGa.

Ali čini se da će joj se trud isplatiti. Tj., da će na kraju svi biti na dobitku. I Lady GaGa kao glumica. I film kao komercijalan uspjeh. Već se šuška i o potencijalnim Oscarima, a modni brend Gucci bilježi ogroman porast od 86 posto više zarade u izvješću iz prvoga kvartala.

- Ljudi kad čuju riječ ‘Gucci’, čuju neku magiju. Čuju nešto seksi. Zahvaljujući François-Henriju Pinaultu, koji je vlasnik brenda Gucci (i suprug GaGine kolegice iz filma Salme Hayek), dobili smo originalnu odjeću, pravo na korištenje i pristup svim potrebnim podacima koji su nam trebali za ovaj projekt. A zahvaljujući Stefi, sve se to složilo u jednu savršenu cjelinu - rekao je Scott. Film u naša kina stiže 2. prosinca i sve “miriše” na potencijalni hit za kraj godine...