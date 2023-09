Lagao je kako bi dobio posao u kazalištu, a s gotovo 70 godina je dobio dijete s ljubavnicom

Irsko-engleski glumac Michael Gambon preminuo je u četvrtak u 83. godini. Bio je najpoznatiji po svojoj ulozi u filmovima o 'Harryju Potteru', ali je svoju karijeru započeo dugo prije nego što su filmovi snimljeni. Imao je zaista zanimljiv život, volio je aute, a dok je bio u braku sa suprugom Anne je priznao da ima i curu.

Posao u kazalištu dobio jer je lagao o iskustvu

Michael se rodio 19. listopada 1940. godine u Dublinu, a ubrzo se s majkom preselio u Englesku. Kao 15-godišnjak je napusti školu pa tako nije imao nikakvo formalno obrazovanje u glumi, nego je svo iskustvo stekao glumeći u amaterskim produkcijama. Sa 16 godina je započeo inženjersko pripravništvo, nakon čega je dobio posao u kazalištu - izgradnja setova. Profesionalne uloge je počeo dobivati tako što je lagao o svom iskustvu. Tako je dobio svoju prvu ulogu u Othellu. Kada je imao 22 godine je dobio posao u West End kazalištu gdje je bio pomoćnik glumaca. U isto je vrijeme išao na glumački tečaj u Royal Courtu.

Foto: P6025J/PRESS ASSOCIATION

Nešto kasnije je upoznao Laurencea Oliviera, s kojim je glumio u Othellu i Hamletu u Kraljevskom nacionalnom kazalištu. Na Laurenceov nagovor je napustio kazalište i pridružio se kazalištu Birmingham Repertory gdje je počeo dobivati veće uloge.

U šest filmova glumio je omiljenog čarobnjaka

Prvi film u kojem se Michael pojavio bio je 'Othello' čiji je producent bio upravo Laurence Olivier. Nešto kasnije su ga zvali na audiciju za Jamesa Bonda 1970. godine. Pojavio se i u nekoliko horor filmova, 'Nothing But the Night', 'The Beast Must Die' i drugima. Od kraja 80-ih pa sve do kraja 90-ih je dobivao brojne uloge u raznim filmovima uključujući 'Toys', 'Plunkett & Macleane', 'The Insider', 'Sleepy Hollow'...

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Početkom 2000-ih godina zamijenio je Richarda Harrisa u filmu 'Harry Potter i zatočenik Azkabana', u kojem je utjelovio lika Albusa Dumbledorea. Michael je Dubledorea glumio u šest nastavaka filma. Jednom je prilikom rekao da u 'Harry Potteru' nije uopće morao glumiti. 'Samo zaljepite bradu i glumite mene', rekao je svojedobno glumac.

Foto: Screenshot

Nešto kasnije se počeo povlačiti iz glume. Gambon je 2014. godine rekao kako ima problema s pamćenjem scenarija što ga je rastužilo s obzirom da mu je gluma bila najveća ljubav.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Dobio je dvoje djece s ljubavnicom

Michael se 1962. godine vjenčao s Anne Miller, kada je imao 22 godine. Bio je dosta privatan oko svog obiteljskog života pa nije previše otkrivao detalje o njihovom braku. Dobili su i sina Fergusa koji se kasnije pojavio u showu 'Antiques Roadshow' kao keramičar. Iako se činilo da nema bračnih problema, Michael je šokirao kad je svoje kolege upoznao s Philippom Hart, koja je bila 25 godina mlađa od njega.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Doveo ju je na set filma 'Gosford Park' 2001. godine i predstavio ju kao svoju djevojku. Za njihovu se aferu u javnosti saznalo 2002. godine nakon čega se odselio iz doma koji je dijelio sa suprugom Anne. Kasnije se saznalo da su on i Philippa u vezi bili od 2000. godine kad su zajedno radili na Channel 4 i emisiji 'Longitude'.

U siječnju 2007. godine je otkriveno da Philippa čeka njihovo prvo dijete - sina. Dvije godine kasnije su dobili još jedno dijete.