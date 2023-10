Laibach u Lisinskom izveo svoj 'Alamut' i napravio spektakl

Kultni slovenski avangardni sastav Laibach izveo je 'Alamut' u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u nedjelju. Radi se o njihovom originalnom djelu koje se bavi pričom temeljenom na povijesnim događajima iz Perzije u 11. stoljeću, a kako ih je u svojoj knjizi opisao slovenski književnik Vladimir Bartol

Središnji lik u 'Alamutu' je heretiik Hasan ibn Saba (Hassan-i Sabbah), karizmatični vjerski i politički vođa Ismaelita i osnivač misteriozne islamske sekte Asasina (Hash’shasina).

Foto: Karlo Klasic/PIXSELL

Kako se dvorana punila, a izvođači dolazili na pozornicu, nije bilo teško pretpostaviti da se radi o spektakularnom djelu na kojemu je radilo puno ljudi. Uz 'Laibach' na pozornici je bio Simfonijski orkestar RTV Slovenije, Human Voice Ensemble iz Teherana te vokalna skupina Gallina.

Foto: Karlo Klasic/PIXSELL

Naknadno su im se, na jednom stavku, pridružile djevojke iz AccordioOna Disharmonic Cohort. Digirao je Navid Gohari.

Svjetlosni show, videozid i jak, prepoznatljiv Laibachov zvuk, odlike su svakog njihovog nastupa. Tako je bilo i na 'Alamutu'. Priča je prepričana u devet stavaka, od kojih se Milan Fras, zaštitno lice Laibacha, pojavljuje samo dva puta.

Foto: Karlo Klasic/PIXSELL

Nakon laganog uvoda, treći stavak 'Alamuta' bila je skladba 'Fedayeen (The Axe Is Sharpened)', koja je donijela žestinu. Iako je skladba objavljena na YouTubeu, i to snimka izvedbe uživo, ne može se mjeriti s time što se čulo i osjetilo u Lisinskom.

Iduća značajna točka 'Alamuta' bio je stavak naziva 'War (Every Death Brings a New Victory)', a na samom početku su u dvoranu počele ulaziti djevojke iz harmonikaškog orkestra AccordioOna Disharmonic Cohort. Cijela skladba kulminira i pretvara se u kaos i buku. Međutim, sam prizor svih glazbenika na pozornici, u kombinaciji s vizualima, bio je nevjerojatan.

Foto: Karlo Klasic/PIXSELL

'Alamut' završava s decrescendom, ugasila su se svjetla, Fras ponavlja jednu rečenicu, dok se u pozadini zbor iz Teherana polako stišava...