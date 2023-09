Slovenski bend Laibach u sklopu europske turneje stiže u Rijeku

Kultni slovenski glazbeni kolektiv Laibach vraća se u Rijeku, nastupit će u Pogonu kulture u subotu, 4. studenog, u sklopu europske turneje 'Love Is Still Alive 'koja ih vodi po Skandinaviji, Beneluksu, srednjoj Europi, UK-u i regiji', objavio je organizator koncerta agencija LAA.

Izdanje 'Love is Still Alive' nastavlja se na 'Iron Sky - The Coming Race' film, koji završava uništenjem Zemlje i Mjeseca. EP 'Love is Still Alive' kroz osam verzija pjesme prati putovanje preživjelih kroz Sunčev sustav, ali i kroz glazbene žanrove zadnjih desetljeća.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Osim novog materijala, Laibach će predstaviti izabrane pjesme s nedavno objavljenih albuma, teatralnog projekta 'Wir sind das Volk', kao i 'Sketches of the Red Districts'.

Uključit će i uvide u nadolazeće projekte, kao i selekciju Laibachovih klasika, od ranih 80-ih naovamo, te posebnu izvedbu proročanske pjesme 'The Future' Leonarda Cohena, koja je završila i na popisu najboljih singlova 2022., prema utjecajnom The Quietusu.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Kultni slovenski avangardni bend djeluje već četiri desetljeća uz prepoznatljivi vizualni, simbolički i društveni izričaj.

Laibach je prošlu godinu obilježio ljubljanskom izvedbom projekta 'Alamut', koji se naslanja na perzijsku kulturu, u suradnji s iranskim skladateljima i Teheran Symphony Orchestra. Dok ga nastavljaju izvoditi po Europi, simfonijsko djelo donose u koncertnu dvoranu Vatroslav Lisinski u nedjelju 22. listopada, a projekt žele izvesti i u Iranu.