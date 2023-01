Lamar Odom iskreno progovorio o ovisnosti: 'Droga je bila moja cura, imao sam ženu i kokain'

Košarkaš NBA-a Lamar Odom (43) tvrdi da nije koristio ilegalne supstance one noći 2015. kada se predozirao u bordelu u Nevadi. Također tvrdi da ga je vlasnik pokušao ubiti dajući mu tablete.

POGLEDAJTE VIDEO:

Lamar je svoje tvrdnje iznio u specijalu TMZ-a, 'Lamar Odom: Sex, Drugs, and Kardashian' koji je u udarnom terminu emitirao Fox News, a osvrnuo se i na odnos s bivšom suprugom, influencericom Khloe Kardashian (38).

Foto: Charles Guerin/Press Association/PIXSELL

Ubrzo nakon što su objavili da se rastaju, bivši košarkaš je hospitaliziran nakon što je pronađen bez svijesti u bordelu u Nevadi. Iako ga je optužio, Lamar pak tvrdi da nema pojma zašto bi ga Dennis Hof, pokojni vlasnik bordela 'Love Ranch South' u Nevadi, želio ubiti. Košarkaš je rekao da nema pojma kako je droga dospjela u tijelo Dennisa Hofa, koji se predozirao i gotovo onesvijestio.

Foto: Screenshot/youTube

Prema Lamaru, otišao je u poznati bordel, popio jedno piće i probudio se tri dana kasnije u bolnici s cjevčicama koje su mu virile iz tijela te nije mogao govoriti ni hodati.

Lamar je u dokumentarcu slikovito opisao što su mu droge predstavljale u to vrijeme.

- Droga je bila moja djevojka, imao sam ženu i kokain - izjavio je Lamar, koji je priznao da je u tom razdoblju i bivšu suprugu u Khloe 'nagovarao na neka s*anja'.

Foto: Kathy Hutchins/IPA/PIXSELL/

U dokumentarnom filmu Lamar tvrdi da je Khloe bila ljubav njegova života i da žali zbog svojih postupaka. Izjavio je da bi je želio ponovno vidjeti kako bi ispravili stvari te je otkrio eksplicitne detalje vezane uz raspad njihovog braka.

Foto: /Press Association/PIXSELL

Podsjetimo, Odom i Kardashian su bili u braku od 2009. do 2016., a 2014. su objavili da se rastaju. Tijekom braka, košarkaš se pojavio u reality showu 'Keeping Up with the Kardashians', a kasnije i u vlastitom realityju s tadašnjom suprugom 'Khloé & Lamar'.

Najčitaniji članci