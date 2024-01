Lana Jurčević otkrila: 'Otkako je ova beba došla nisam spavala, a skoro sam i zapalila kuću...'

Lana Jurčević (39) svojim je pratiteljima na TikToku otkrila da je umalo zapalila kuću, a video je postao pravi hit.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pjevačica je nedavno postala majka, a obožavateljima je pokazala kako usklađuje kućanske i poslovne obaveze s brigom oko djeteta.

- Kako je debiLana skoro zapalila kuću - napisala je pjevačica uz video na TikToku.

Foto: Screenshot/

Započela je Lana kako je tijekom dana stalno netko zove i prekida, a zbog nenaspavanosti ne zna što bi prije krenula obaviti.

- Dignem se, zapravo, ne može se to ni zvat da sam se digla jer nisam ni zaspala otkad je ova mala došla, sna ni za lijek - rekla je.

Prije nego je krenula porješavati sve obaveze, odlučila je pojesti nešto 'na brzaka'. Kuhala je palentu, no kaže kako je na nju i zaboravila.

- I sad ja to kuham, sad ću ovo, sad ću ono i ja zaboravim da se to kuha. Došla ja za 45 minuta, to ne da se skuhalo, nego se peklo, prepeklo, popeklo, zapeklo, crno bilo. Kažem: 'Ha, nema veze, prekrit ću malo jogurtom i bit će dobro, da ne umrem od gladi - ispričala je.

Foto: Screenshot/

Nedavno je Lana fanovima pokazala kako je izgledalo uređenje njezinog doma, na kojem je proteklih mjeseci radila s partnerom Filipom.

- Nije loše ispalo, samo ovaj gigantski TV nismo ni upalili jedno 40 dana. Znamo i ZAŠTO - napisala je Lana pa dodala: 'Usred ovih akcija sam rodila'.

Foto: Screenshot/

Prisjetimo se, krajem srpnja je Jurčević objavila da čeka dijete s Filipom, a krajem studenog je rodila kćer. Tijekom trudnoće je imala brojne komplikacije pa je zato često odlazila u bolnicu.