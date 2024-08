Lana Jurčević otkrila tri razloga za slavlje i zaplesala s kćeri

Slavimo izlazak iz temperature svi troje, 7. godišnjicu veze i 9 mjeseci naše Maye, napisala je Lana Jurčević u opisu novog videa kojeg je objavila na društvenim mrežama. U videu pjevačica pleše s kćerkicom Maylom Lily u naručju i buketom ruža.

Pjevačica je odjenula zelenu kombinaciju, koja otkriva dio trbuha i leđa, dok je kćerkicu odjenula u ružičasti outfit. Osmijeh s lica nije skidala, a svoj outfit Lana je upotpunila sa sunčanim naočalama.

Foto: Screenshot Instagram

Buket koji je zajedno s djevojčicom držala u naručju, ljubičaste je boje.

Lana je djevojčicu Maylu Lily dobila krajem prošle godine s partnerom Filipom Kratofilom.

- On je osoba s kojom dijelim vrlo slične vrijednosti i ciljeve pa smo prihvatili činjenicu da često žrtvujemo slobodno vrijeme i možda neke zajedničke trenutke zbog onog što tek dolazi. Ako bih se na nešto kladila, onda je to da on ne voli Lanu koju javnost zna, nego onu kakva je u četiri zida - objasnila je za Story 2020. godine.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd