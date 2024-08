Lana Jurčević šaljivo je otkrila tko joj 'čisti' kuću: 'Nakon što poliže stolice, na red ide pod...'

Kad me pitaju tko mi čisti kuću. Odred za čistoću. Nakon što poliže sve nogice od stolaca, stolova i ogledala, na red ide pod, našalila se u nedjelju pjevačica Lana Jurčević (39) dok je njezina osmomjesečna kći Mayla Lili puzala po podu.

Kćerine aktivnosti podijelila je s pratiteljima putem videa na Instagramu, a mnogi su komentirali kako je jednaka situacija i kod njih.

'Roboti se mogu posramiti gdje su one u stanju naći mrvice, a o poliranju da i ne pričam', 'Neka je ona zdrava i neka samo čisti', 'Koja brzina', 'Prima li rezervacije?', pisali su pratitelji u komentarima.

Lana je djevojčicu Maylu Lily dobila krajem prošle godine s partnerom Filipom Kratofilom.

- On je osoba s kojom dijelim vrlo slične vrijednosti i ciljeve pa smo prihvatili činjenicu da često žrtvujemo slobodno vrijeme i možda neke zajedničke trenutke zbog onog što tek dolazi. Ako bih se na nešto kladila, onda je to da on ne voli Lanu koju javnost zna, nego onu kakva je u četiri zida - objasnila je za Story 2020. godine. Par je zajedno od 2017.

