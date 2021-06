Pjevačica Lana Jurčević (36) ovih dana privlači pažnju zbog nekoliko nakupljenih kila i pokazivanja srednjeg prsta hejterima, a s ovom izjavom oduševila je i mušku i žensku stranu obožavatelja.

- Koliko god vi mislili da žene gledaju koji auto vozite i kakav sat na ruci imate, najprivlačniji je onaj koji zna održati svoju riječ i obećanje - napisala je Lana.

Njezinu objavu je ubrzo lajkalo više od šest tisuća ljudi, s preko 400 napisanih komentara, u kojima se ne slažu svi s pjevačicom.

- Ali prvo mora imati auto i dobar sat ili što god da ga primijetite - poručio je jedan korisnik, na što mu Lana nije ostala dužna.

- Ja sam si i ‘auto i sat i stan’ stvorila sama, tako da mi ne treba tuđe...Ako ima i on - super, onda smo jednaki, ako ne - stvorit ćemo zajedno…Jel vi prije primijetite sređenu, zgodnu ženu? Ono što se prvo primijeti je skroz ljudski, ali je površno i nije održivo samo kao takvo - odgovorila je Lana.

Lana je zadnje četiri godine u vezi s Filipom Kratofilom, kojeg čuva od javnosti kao zmija noge. Nedavno je objavila fotografiju na kojoj su se mogle vidjeti samo njihove sjene uz detalj Laninog srednjeg prsta upućenog hejterima zbog komentara o njezinoj kilaži.

- Platforme koje imam uvijek ću koristiti za to da pomognem da se netko osjeća bolje, da nekog zabavim, nasmijem.. ili ohrabrim. Nisam tu da nekom nabijam komplekse, već obrnuto, tu sam jer ste mi vi dali to povjerenje, jer me pratite i slušate sve ove godine… itekako to trebam opravdati. Hvala vam - nedavno je izjavila pjevačica.

