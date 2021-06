Javnost je s nestrpljenjem očekivala odgovor Lane Jurčević (36) na nedavnu izjavu Nevena Ciganovića (47) o tome kako tijekom pandemije nije skupila 'nekoliko', nego čak 'desetak kilograma više'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Za pojačan interes o sukobu djelomice je odgovorna i pjevačica koja je na prvi Nevenov komentar odreagirala burnije, no što je možda trebala.

Podsjetimo, Lana se nedavno nedavno na dodjeli Porina pojavila u haljini zbog koje su je 'napali' Neven i Lidija Bačić (35).

- Izgleda grozno. Malo se zdebljala, ova korona ne čini joj dobro - govorio je Ciganović, a Bačić je dodala: - Možda koja kilica više pa... Ne znam.

Nakon toga Lana je objavila video u kojem ponosno pokazuje 'višak' na rukama i trbuhu, ali i srednji prst. U objavi je napomenula da je u kadru jedini problem taj što nije pospremila stan.

- Žene, ja sam jedna od vas, vi ste moje, ja sam vaša. Dokazano već 100 puta do sada i na tome vam hvala do neba. Ne znam samo zašto ovo nisam ranije objavila, jer mi stoji mjesec dana u mobu... valjda kad je suđeno - onda je suđeno - dodala je. Nakon toga objavila je i fotografiju na kojoj se vide siluete nje i njezinog dečka kako se drže za ruke, a on pokazuje srednji prst.

Nije trebalo dugo čekati da Neven uzvrati. Na reviji Snježane Mehun ponovo se dotaknuo Laninih kilograma. Ovaj put je bio oštriji.

- Znate kako se kaže, da te ne boli, ne bi bilo odgovora, očigledno sam ju dobro piknuo tamo 'di ju najviše boli. Toliko o tome. Ja obično ne odgovaram na prozivke posebno ako su nekakve zlonamjerne, ali ove nisu bile. Ja mislim da se ne radi o četiri kile viška, nego o 10 kilograma - rekao je.

Premda su neki već jutro nakon revije očekivali paljbu s Lanine strane, ona je izostala. No pjevačica se nedavno na Instagramu ipak diskretno dotakla teme.

- Platforme koje imam uvijek ću koristiti za to da pomognem da se netko osjeća bolje, da nekog zabavim, nasmijem.. ili ohrabrim. Nisam tu da nekom nabijam komplekse, već obrnuto, tu sam jer ste mi vi dali to povjerenje, jer me pratite i slušate sve ove godine… itekako to trebam opravdati. Hvala vam - obratila se pratiteljima.

Iako ni riječju nije spomenula Nevena, njezini pratitelji jesu.

- 'Lana prelijepa si, mani se ovih negativnih komentara, to su duboko nezadovoljne osobe, samo budi takva kakva jesi, pusa', 'Poražavajuće je da se Lanin izgled uopće dovodi u pitanje i izaziva "body positivity" rasprave. Koju poruku to šalje ženama koje zbilja imaju problema s kilažom i izgledom, ako se priča o Laninih "par kila viška", a žena izgleda bolje nego ikad! Pretužno - pisali su u komentarima.

Hoće li se Neven osvrnuti na njih, ostaje nam tek vidjeti.