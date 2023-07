Lana Jurčević trudna: Objavila video s pozitivnim testom za trudnoću i rasplakala se...

Pjevačica Lana Jurčević (38) sa svojim je obožavateljima podijelila sretnu vijest: S partnerom Filipom Kratofilom očekuje prinovu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Uplakana Lana u videu je pokazala pozitivni test za trudnoću i oduševljenu reakciju njezinog partnera Filipa koju ju je grlio i ljubio.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Uz video je napisala datum '16.3.2023.', što može značiti da je trudna oko četiri mjeseca.

Par je u vezi gotovo pet godina, a Filipa čuva od očiju javnosti.

- On je osoba s kojom dijelim vrlo slične vrijednosti i ciljeve pa smo prihvatili činjenicu da često žrtvujemo naše slobodno vrijeme i možda neke zajedničke trenutke zbog onog što tek dolazi. Ako bih se na nešto kladila, onda je to da on ne voli Lanu koju javnost zna nego onu kakva je u četiri zida - rekla je pjevačica ranije za Story.