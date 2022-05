Lana Klingor Mihić priznala: 'Najveća greška je to što sam se spetljala s oženjenim čovjekom'

Foto: Instagram/kolaž

Iako je sada u sretnom braku sa suprugom Antom, priznala je da se nosi sa svojom greškom i da to što je tada napravila nije bilo u redu, ali i to da ne bi bila osoba kakva je danas da se to nije dogodilo

Pjevačica i influencerica Lana Klingor Mihić (41) gostovala je u podcastu Dorijana Klarića u kojem je komentirala svoju vezu s oženjenim muškarcem. POGLEDAJTE VIDEO: Dorijan ju je pitao što smatra svojom najvećom životnom greškom, a ona je bila iskrena i priznala da je to bila veza s oženjenim muškarcem. - Sad ću ti dati taj odgovor, ali postoji jedno veliko ali. Da se to nije dogodilo, danas ne bih bila takva kakva jesam. Dakle najveća greška koju sam napravila jest da sam se spetljala s nekim s kim nisam trebala, s čovjekom koji je bio u braku. Nije bilo OK od mene, ali nitko od ljudi na Zemlji ne može mu suditi. Doći ću na svoj sudnji dan i nosit ću svoj križ i nosim ga kroz život - priznala je Lana u podcastu. Podjećamo, Lana je sada u sretnom braku sa suprugom Antom Mihićem već devet godina, a nedavno je otkrila da je njena kći Kiara imala četiri i pol godine kada ga je upoznala i tada je Antu odmah nazvala 'tata'. - Ja sam svog muža zaslužila. Bog mi je vratio na način da mi je poslao Antu. Ne mogu se zamisliti da živim bez njega i nema stvari koje bi on mogao napraviti, a da mu ja ne oprostim - ispričala je Lana.