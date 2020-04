Lana objavila dosad neviđene snimke: Volontirala je u Africi

Nakon 6 godina.. ipak sam odlucila pustiti snimke van, iako sam mislila da to treba ostati samo moje, jer je to bila ‘moja misija’. Sad objavljujem jer zelim da kad budete gledali cijeli video da ce i na vas prijeci barem dio srece koju sam ja osjetila. 2014 bilo mi je dosta svega, odlucila sam naci mjesto u kojem cu moci volontirati i pomagati napustenoj djeci mjesec dana. Kupila sam na kraju kartu za avion i sjela sama na 13-satni let do Afrike i Malog doma kojeg vodi fra Miro Babic, jedna posebna dusa koja je napravila cuda tamo. Morala sam otkazati neke nastupe, iako to nikad u zivotu ne bi i pekla me savjest, ali svakom ponekad treba ciscenje, da bi mogao nastaviti dalje. I da, nastupala sam, ali po africkim selima i njihovim crkvicama :-))) Ovo je bila jedna od najboljih odluka u mom zivotu. Poantu videa cete sami izvuci, ali prerezite nekad stvari, napravite radikalan potez i nemojte se bojati. I najvaznije od svega - dajte drugima i dat cete sebi. Vraca se trostruko. 🙏🏻 🙏🏻🙏🏻 u 15 h na mom yt kanalu. @malidom_africa #africa #kenya

