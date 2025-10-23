Obavijesti

Show

Komentari 1
NIKAD PREŽALJENA GLUMICA

Lana Radeljak emotivnom se objavom prisjetila Dolores Lambaše: Objavila je fotografiju

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: < 1 min
Lana Radeljak emotivnom se objavom prisjetila Dolores Lambaše: Objavila je fotografiju
3
Foto: pixel

Lana Radeljak i Dolores Lambaša bile su vrlo bliske. Glumica je, dok je Lana bila djevojčica, bila u vezi s njezinim ocem, Josipom Radeljakom

Na današnji dan prije 12 godina, Hrvatska je izgubila Dolores Lambašu, jednu od svojih najkarizmatičnijih glumica. Njezina ljepota, talent i energija obilježili su domaću scenu, a sjećanja na nju i dalje ne blijede. Na obljetnicu njezine prerane smrti, Lana Radeljak, kći Josipa Radeljaka Dikana i pokojne Ene Begović, na svojim je društvenim mrežama podijelila crno-bijelu fotografiju s Dolores, koja je u njezinu životu imala posebno mjesto, a uz objavu je dodala i emotikon bijelog srca, jednostavan, ali dirljiv znak da je i dalje nosi u srcu. 

Foto: Instagram

Dolores bila je u vezi s Laninim ocem, Josipom Radeljakom Dikanom, dok je Lana bila još djevojčica, a njih su dvije tijekom godina razvile blizak odnos.

PRISJETILA JE SE Lana Radeljak objavila je nikad viđenu fotku s Lambašom...
Lana Radeljak objavila je nikad viđenu fotku s Lambašom...

Podsjetimo, Lambaša, rođena Šibenčanka, tragično je preminula 23. listopada 2013. godine u prometnoj nesreći kod Velike Kopanice, te je imala samo 32 godine. U to vrijeme vraćala se iz Beograda sa svojim kolegom Stojanom Matavuljem,  a nesreća je potresla cijelu zemlju.

GLUMIČINA SUDBINA FOTO Dolores Lambaša cijeli život tražila je ljubav života, ali tuga i bol su je pratile...
FOTO Dolores Lambaša cijeli život tražila je ljubav života, ali tuga i bol su je pratile...

Sahranjena je 25. listopada na šibenskom gradskom groblju. 

Željko Lukunić/PIXSELL
Željko Lukunić/PIXSELL | Foto: Željko Lukunić/PIXSELL/Privatna arhiva

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Kobna vožnja po 'ukletoj cesti' u Slavoniji stajala je Lambašu života: 'Bila mi je jedino dijete'
12 GODINA BEZ GLUMICE

Kobna vožnja po 'ukletoj cesti' u Slavoniji stajala je Lambašu života: 'Bila mi je jedino dijete'

U listopadu prije 12 godina javnost je šokirala vijest o tragičnoj prometnoj nesreći u kojoj je glumica izgubila život. Imala je tek 32 godine
Snežana je iznenada napustila 'Život na vagi' prije vaganja!
ŠOK I NEVJERICA

Snežana je iznenada napustila 'Život na vagi' prije vaganja!

Evo, neću duljiti, bit ću brza i direktna. Ja iz privatnog razloga napuštam natjecanje, tako da se neću pojavljivati na vagi, rekla je Snežana Edi i Mirni
Sjećate li se nje? Bila je na farmi kod Tonija u 'Ljubav je na selu', pogledajte kako danas izgleda
REALITY KRALJICA

Sjećate li se nje? Bila je na farmi kod Tonija u 'Ljubav je na selu', pogledajte kako danas izgleda

Vivien Kurtović pojavila se i u srpskim realityjima, a sreću je okušala i kod nas pa je tako pokušala zavesti farmera Tonija Patrčevića, a zapjevala je i u 'Superstaru'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025