Lana Radeljak emotivnom se objavom prisjetila Dolores Lambaše: Objavila je fotografiju

Na današnji dan prije 12 godina, Hrvatska je izgubila Dolores Lambašu, jednu od svojih najkarizmatičnijih glumica. Njezina ljepota, talent i energija obilježili su domaću scenu, a sjećanja na nju i dalje ne blijede. Na obljetnicu njezine prerane smrti, Lana Radeljak, kći Josipa Radeljaka Dikana i pokojne Ene Begović, na svojim je društvenim mrežama podijelila crno-bijelu fotografiju s Dolores, koja je u njezinu životu imala posebno mjesto, a uz objavu je dodala i emotikon bijelog srca, jednostavan, ali dirljiv znak da je i dalje nosi u srcu.

Foto: Instagram

Dolores bila je u vezi s Laninim ocem, Josipom Radeljakom Dikanom, dok je Lana bila još djevojčica, a njih su dvije tijekom godina razvile blizak odnos.

Podsjetimo, Lambaša, rođena Šibenčanka, tragično je preminula 23. listopada 2013. godine u prometnoj nesreći kod Velike Kopanice, te je imala samo 32 godine. U to vrijeme vraćala se iz Beograda sa svojim kolegom Stojanom Matavuljem, a nesreća je potresla cijelu zemlju.

Sahranjena je 25. listopada na šibenskom gradskom groblju.

Željko Lukunić/PIXSELL | Foto: Željko Lukunić/PIXSELL/Privatna arhiva