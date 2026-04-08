FOTO Sjećate se Nine iz 'Života na vagi'? U trudnoći je otkrila tumor, evo kako sada izgleda

Sinjanka Nina Bandić u show je ušla sa 133 kilograma, a na finalnom vaganju imala je čak 62,3 kilograma manje. Nakon showa se udala, no u trudnoći joj je otkriven veliki tumor. Na sreću, sve se dobro završilo...
Učiteljica razredne nastave Nina Bandić (28) bila je jedna od kandidatkinja sedme sezone 'Života na vagi' 2023. godine.
| Foto: RTL
Foto: RTL
Učiteljica razredne nastave Nina Bandić (28) bila je jedna od kandidatkinja sedme sezone 'Života na vagi' 2023. godine.
| Foto: RTL
Sinjanka je u show ušla sa 133 kilograma, a na finalnom vaganju imala je čak 62,3 kilograma manje, što je čak 45,7% tjelesne mase.
| Foto: RTL
Moje loše prehrambene navike i hormoni stajali su me svega. Imam sve u životu što želim; obitelj, ljubav, vjeru i prave prijatelje. Osim što sam jako zabrinuta da bi mi debljina sigurno poremetila ostvarenje stvaranja obitelji jednog dana, kad bih se na to odlučila - rekla je Nina za RTL prije showa.
| Foto: RTL
- S viškom kilograma sam se tek krenula boriti od samog puberteta. Tijekom puberteta mi je to dosta smetalo pa sam bila na raznim dijetama gdje bih smršavjela pa bih se udebljala i tako u krug - objasnila je Nina.
| Foto: RTL/Screenshot
Nakon posljednjeg treninga u showu nastavila je voditi zdrav život i izvan kamera, zavoljela je šetnje pa sada dnevno šeta i do 40 km. Koliko je ponosna na svoj rezultat pokazuje i na društvenim mrežama.
| Foto: RTL
Nina se krajem 2024. godine udala, a uskoro je otkrila i kako čeka bebu.
| Foto: Darko Tomas
Međutim, uskoro je otkrila i kako su već na početku njene trudnoće krenule 'velike borbe'.
| Foto: Instagram/
"Saznali smo da osim malog bebača, u mom tijelu se također razvija zloćudni tumor, već podosta velik i opasan za mene i bebicu. Kombinacija trudnoće i kemoterapije, ne zvuči optimistično niti obećavajuće u nijednom smislu, ali tu smo borbu dobili i od samog početka sam bila svjesna da ne mogu pobjeći iz svoje kože, jedno što preostaje je boriti se i vjerovati da ćemo oboje uspjeti preživjeti sve što nas čeka", poručila je tada na Instagramu.
| Foto: Instagram/
Onda su, srećom, uslijedile dobre vijesti. "On je naše malo čudo. Došao je novi mezimac i bit će pravi frajer. S obzirom na to da je trudnoća bila jako teška i da smo svašta prošli zajedno, počevši s kemoterapijama i svakakvom boli, nevjerojatno je da se rodio živ i zdrav. Od prvog dana sam vjerovala da će biti dobro, vjeruješ u sve ono pozitivno", ispričala je Bandić za RTL.
| Foto: Instagram/
Foto Instagram/Nina Bandić
Foto RTL
Foto RTL
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/Nina Bandić
Foto Instagram/Nina Bandić
Foto Instagram/Nina Bandić
Foto Instagram/Nina Bandić
Foto Instagram/Nina Bandić
Foto Instagram/Nina Bandić
Foto Instagram/Nina Bandić
Foto Instagram/Nina Bandić