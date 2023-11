Lana rodila, obitelj slavi! 'Ona je dobro, mi smo jako sretni!'

Hvala vam na čestitki. Filip nije sad doma. Lana je dobro i svi smo sretni, kaže nam uzbuđeno Natalija Kratofil. Njezin sin Filip Kratofil i pjevačica Lana Jurčević dobili su dijete. Prinova je na svijet stigla u zagrebačkoj Petrovoj bolnici, kako je javio Story.hr.

Filipovi roditelji godinama imaju restoran Zlatni medvjed na Sljemenu, a njegov brat Antonio je u vezi s pjevačicom Zsa Zsom.

Foto: Instagram

Par je zajedno šest godina

Ona je krajem srpnja otkrila kako je trudna. Sretnu vijest objavila je na Instagramu putem emotivnog videa na kojem se rasplakala i grlila Filipa.

Foto: Instagram

Filipa skriva od javnosti

Lana i Filip zajedno su od 2017. Ipak, Lana privatni život, pa tako i Filipa, voli držati podalje od znatiželjnih pogleda javnosti. Iako su fotografije s Filipom rijetkost, ovu je sretnu vijest ranije podijelila sa svojih gotovo 450 tisuća pratitelja.

Nije puno u javnosti pričala o vezi, ali neke detalje je ipak otkrila.

- A što se tiče Miće (tako ga zovem), on nije osoba koja se želi eksponirati, niti želi da ga netko percipira na osnovi mene, zbog čega ga još više poštujem - rekla je pjevačica o svom dragom za Story prije tri godine.

Foto: Privatni album

'On voli Lanu koju nitko ne zna'

- On je osoba s kojom dijelim vrlo slične vrijednosti i ciljeve pa smo prihvatili činjenicu da često žrtvujemo slobodno vrijeme i možda neke zajedničke trenutke zbog onog što tek dolazi. Ako bih se na nešto kladila, onda je to da on ne voli Lanu koju javnost zna, nego onu kakva je u četiri zida - objasnila je tada.

Foto: Lana Press

Često su ih pitali kada će imati djecu i vjenčati se

Paru su često pristizala pitanja imaju li planove što se tiče braka i djece.

- Iskreno, ne osjećam pritisak. Mislim da je divno kad u dvadesetima postaneš mama, ali meni je kao mladoj curi na početku života bilo važnije osamostaliti se, dokazati sebi, da budem neovisna i pronađem svoj put. Rekla bih da najprije posložim sebe pa onda sve ostalo - rekla je Lana ranije.