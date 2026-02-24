Lana S. predstavila novu pjesmu

Lana.S (Lana Škrgatić) ovih dana predstavlja svoju novu pjesmu “Biti glup je bolje”, snažan iskorak koji već i prije službene objave izaziva iznimno pozitivne reakcije unutar glazbenih krugova. Riječ je o pjesmi koja donosi hrabru ali i emotivno slojevitu naraciju, onu koja kroz ironiju progovara o suvremenim odnosima i izborima koje činimo.

Autor i producent pjesme je Miroslav Lesić Lesique, jedno od jakih imena domaće produkcije, poznat po dugogodišnjoj suradnji s brojnim istaknutim glazbenicima. Njegov prepoznatljiv produkcijski rukopis, spoj glazbene elegancije i suvremenog zvuka, u ovoj se suradnji prirodno isprepleo s Laninom autentičnom interpretacijom i snažnim autorskim identitetom.

Foto: promo

“Biti glup je bolje” nastala je iz potrebe da se jednostavnim, gotovo provokativnim naslovom otvori prostor za dublju poruku. Upravo ta kombinacija iskrenosti, inteligentnog humora i emotivne ogoljenosti već je naišla na pohvale kolega iz struke koji su pjesmu imali prilike čuti prije same objave. Komentari ističu zrelost izraza, produkcijsku profinjenost i Laninu interpretaciju koja nosi pjesmu s posebnom lakoćom i sigurnošću.

Ovom pjesmom Lana ujedno najavljuje i svoj samostalni koncert koji će 22.4. održati u Klubu kazališta Komedija Kontesa.

Posljednjih nekoliko godina Lana na svojim samostalnim koncertima zagrebačkoj publici uvijek predstavlja pjesme u drugačijoj postavi, koju kao multinstrumentalistica rado koristi.

Foto: promo

Na ovom koncertu, službenog naziva ”Gasi ekrane, pali maštu”. Lana će nastupiti zajedno sa svojim triom ali i sa Strings, a radi se o vrhunskom gudačkom kvartetu poznatom po svestranom repertoaru koji spaja klasičnu glazbu, jazz i suvremene aranžmane, te po nastupima s mnogim istaknutim domaćim i međunarodnim glazbenicima.

Lana.S kroz dosadašnju je karijeru gradila reputaciju izvođačice snažne scenske prisutnosti i prepoznatljive glazbene osobnosti.

Ova nova pjesma dodatno potvrđuje njezin kontinuitet rasta i spremnost na iskorak.