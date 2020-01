Lana se pohvalila potpisom za diskografsku kuću: 'Ovo je san'

Wooohooo! It’s finally happening. My childhood dream is about to become reality. 🙏🏻 I hate papers, I hate everything that has to do with paperwork, except this one - this paper has already changed my life! I have signed a contract for international music label: Warner music!! It didn’t happen yesterday, it happend 15 months ago, but I was working on it for years... Can you imagine how hard was it to be quiet and not say anything about it? Sooo guys, meet LA LANA :)) The new version of me! And welcome to the new chapter of my life! ❤️❤️❤️ It’s gonna be fun, fun, fun! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🔛🔛Wooohooo!🔛🔛 Napokon se događa. Moj san iz djetinjstva uskoro postaje stvarnost. 🙏🏻 Mrzim papire, mrzim sve što ima veze sa papirima, osim ovog - ovaj mi je promijenio život: Potpisala sam ugovor za svjetsku diskografsku kuću: Warner music!! To se nije dogodilo ‘jučer’, dugo, dugo se to ‘kuhalo’... A kad kažem dugo, u pitanju su bile godine. A zadnjih 15 mjeseci intenzivno. Možete li zamisliti koliko je bilo teško šutiti i ne reći nikome ništa o tome? I zato, vrijeme je da upoznate LA LANU :)) Update-anu verziju mene i dobrodošli u novo poglavlje mog života! ❤️❤️❤️ Bit će zabavno i stay tuned! I sorry ako sam vas zabrinula u zadnje vrijeme... nije bilo namjerno, ali neke nove stranice su se morale okrenuti... 🙏🏻❤️

