Lana Ujević Telenta i Marko Bratoš otkrili kako su prihvatili izazov u 'Ples sa zvijezdama'

Glumica Lana Ujević Telenta i radijski voditelj Marko Bratoš su u emisiji 'Kod nas doma' otkrili kako su reagirali na poziv u emisiju 'Ples sa zvijezdama', kojim se plesovima najviše vesele i kako se snalaze na treninzima.

Lana je bila instantno 'da'.

- Bila sam u takvom šoku što sam dobila poziv da sam pitala dotičnu osobu: 'Je li vi mene zezate?'. Bila sam uvjerena da me netko iz moje obitelji zeza, a i uvijek sam kao mala govorila da bih voljela plesati. Sada, u tridesetima, to se ostvarilo i baš mi je drago - rekla je.

S druge strane, Marko je planirao odbiti poziv. No na kraju se predomislio te odlučio izaći iz svoje zone komfora.

Foto: Dario Njavro/HRT

- Ja sam isto prvo mislio da me netko zeza, onda sam htio reći 'ne' jer mi se vrtjelo sto razloga; nisam dobar u ovome, nemam dobru kontrolu tijela, okej imam nešto malo osjećaja za ritam, a onda sam krenuo vagati razloge, za i protiv, i shvatio sam da je osnovni razlog zašto ne bi je što sam 'papčina'. Netko tko je odrastao na Batmanu i Spidermanu stvarno ne smije biti ovakav 'papak'. Onda sam rekao - ajde, što je najgore što se može dogoditi - kaže Marko.

Dodao je kako se nikad u životu nije bavio plesom.

- Baba mi je plesala kolo pa sam možda to naslijedio. Ako bude kategorije kolo, prolazim sto posto. Osim toga, ne mogu garantirati ništa drugo - nasmijao se.

Foto: Dario Njavro/HRT

Lanu samba najviše veseli, ali i plaši.

- Jako volim plesati za svoj gušt, svatovi su mi omiljeni event, volim gledati ljude kako plešu, pogotovo profesionalce, a samba mi je oduvijek bila fascinantna jer su oni brzi, jaki, spretni i uz to se smješkaju, a znam da ne može biti baš tako veselo u tijelu i to sam saznala kada sam počela vježbati - značajno je teže nego što sam očekivala. Ali sambi se veselim i sambe se bojim - ispričala je.

Marko se najviše veselio tangu, no onda mu je plesna partnerica objasnila da to što on misli nije tango - već paso doble.

Foto: Dario Njavro/HRT

- Ja uopće nisam lik koji pleše niti zavodnički latino lik, ali onda sam počeo zamišljati Antonija Banderasa i pokušavam kanalizirati svog unutarnjeg Antonija Banderasa. Ali paso doble je nešto čemu se veselim jer je toliko teatralan da mora biti zabavan - govori Marko.

Otkrio je da će njegova plesna partnerica bili 'prekrasna Tina Walme koju je zavolio'.

- Nas dvoje se znamo već neko vrijeme i upoznao sam je u najgorem izdanju kada smo igrali Catan i ona je izgubila. Nisam ni ja pobijedio, ali okej. Znali smo se otprije, ali sada se družimo svaki dan. Tina je toliko dobra u tome što radi, toliko je dobra mentorica i osoba, što je najbitnije od svega - otkrio je Marko.

Foto: Dario Njavro/HRT

Lanin plesni partner bit će Gordan Vogleš.

- Jako sam zadovoljna, nisam ga znala otprije, ali smo se svjetlosnom brzinom skompali. Jako je dobar učitelj, jako je strpljiv i dobar lik s kojim se puno šalim. Počeli smo se i privatno družiti, ali me i natjerao na teške vježbe - priča Lana.

Emisija 'Ples sa zvijezdama' kreće 31. listopada, a trajat će do 19. prosinca na Prvome programu Hrvatske televizije.