Lani Del Ray prekinuli nastup na Glastonburyju jer je kasnila: 'A trebalo mi je dugo za frizuru...'

Glazbeni set Lane Del Rey (38) na Glastonbury Music Festivalu prekinut je zbog strogog rasporeda nakon što je pjevačica zakasnila na pozornicu.

Lana je kasnila 30 minuta, a nastup je započeo malo poslije 23 sata po lokalnom vremenu, prenosi BBC. Pjevačica se zbog kašnjenja ispričala publici: 'Ako isključe struju, jako mi je žao, treba mi jako puno vremena za frizuru'.

Foto: Instagram / ginemargrethe

Nakon što joj je mikrofon isključen, njezini fanovi tješili su ju tako što su pjevali njezine pjesme a cappella.

Inače, pjevačica je nedavno izdala novi album 'Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd', a trenutačno je na turneji pod nazivom 'Festival Tour'.