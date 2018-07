Lara Flynn Boyle ne liči više na sebe: Operacije su ju unakazile

Iako glumica Lara Flynn Boyle (48) nikada nije priznala da je lice 'sredila' operacijama, američki mediji i njezini fanovi kažu da je to očito s obzirom kako je nekad izgledala. No, Lara je 2015. u intervjuu u emisiji Conana O'Briena (55) rekla da je razmišljala o povećanju grudi, ali nije to mogla napraviti jer je u prošlosti žestoko bila protiv plastičnih operacija.

Foto: SALA, GEDU

Amerikanki je lice natečenije i veće što je starija te su joj usne ogromne, pa se javnost često izruguje na njezin račun i ističe kako liči na ribu. Plastični kirurg Paul S. Nasif (56), koji se proslavio showom 'Botched', svojedobno je rekao kako je Boyle operirala nos, povećala usnice, ubrizgavala botoks, stavila filere u obraza te podizala obrve i napravila facelifting.

Foto: F. Sadou

Glumica, koja je poznata po ulozi u kultnoj seriji 'Twin Peaks', osim što pretjeruje s operacijama ima problema i s alkoholom. Prije nekoliko mjeseci fotografi su ju snimili kako oko podneva ispija viski iz boce dok sjedi u autu. Događalo se to u Kaliforniji gdje je konzumiranje alkohola u autu zakonom zabranjeno, pa makar to vozač činio ne planirajući voziti. Također, ni suputnici ne smiju piti i to se naziva nezakonitom potrošnjom.

Foto: Amanda Parks/Press Association/PIXSELL

Glumica je prije dvije godine odbila ulogu u 'oživljenoj' seriji 'Twin Peaks, a to je objasnila konfliktom u rasporedu. Posljednjih nekoliko godina Lara se rijetko pojavljuje u javnosti i kako je rekla za Deadline, sama je odlučila 'zanemariti glumačku karijeru'. Zadnju ulogu je odigrala 2014. u obiteljskoj komediji 'Lucky Dog' gdje se tek kratko pojavila.

Foto: IMDB

Boyle, koja inače rijetko daje intervjue, 2017. je za magazin The Hollywood Reporter progovorila o seksualnom zlostavljanju u Hollywoodu. Istaknula je kako se to stalno događa, a zbilo se i njoj.

Foto: PA/Pixsell

- Gledala sam to na dva načina: Želim li peći burgere ili želim trpjeti nekog tko se nije primjereno ponašao prema? Izabrala sam drugo - ispričala je glumica. Boyle je od 2006. u braku s prodavačem nekretnina Donaldom Rayom Thomasom.