Obavijesti

Show

Komentari 18
ŽIVOT IZVAN SVJETLA REFLEKTORA

Lara iz 'Gospodina Savršenog' nam je otkrila: 'Više dobivam ruža u klubu nego u showu...'

Piše Danijela Mikola,
Čitanje članka: 3 min
Lara iz 'Gospodina Savršenog' nam je otkrila: 'Više dobivam ruža u klubu nego u showu...'
3
Foto: RTL

Zgodna Osječanka nam otkiva što radi u noćnom klubu

Admiral

Otkako je postala zaštitno lice slavonskobrodskog noćnog kluba Hedonic, zgodna Osječanka Lara Krličević (22) svakoga vikenda može izabrati svoga gospodina savršenog. Ne mora se boriti da osvoji simpatije onoga u aktualnom TV showu 'Gospodin Savršeni', u kojemu je, naime, ona jedna od kandidatkinja. Vlasnici Hedonica su još lani, i prije nego što će se početi emitirati navedeni show, u Lari prepoznali simpatičnu djevojku koja, kad god se pojavi u klubu, pobire simpatije gostiju. Proteklih je dana na društvenim mrežama Hedonica najavljivala predstojeće koncerte i Valentinovski party držeći crvenu ružu, baš kakve dobiva u TV showu od dva Gospodina Savršena.

- Zapravo ruža više dobijem u klubu jer mi ih daruju dečki kad dođu u izlazak. Nekad ih sakupim desetke - smije se Lara, koju smo zatekli u Hedonicu na novom snimanju za društvene mreže.

MORE I SPOJEVI FOTO Bikiniji svih boja i oblika! Vruće je na Kreti, a djevojke iz 'Savršenog' se ovako opuštaju
FOTO Bikiniji svih boja i oblika! Vruće je na Kreti, a djevojke iz 'Savršenog' se ovako opuštaju

- Počela sam dolaziti u ovaj klub s prijateljicom koja im je službeni fotograf. Nakon nekoliko dolazaka vlasnici kluba su mi predložili suradnju - da budem lice njihova kluba i content kreator. Pristala sam jer volim biti s ljudima, družiti se, upoznavati nova lica, a ovaj collab mi sve to omogućuje - kaže Lara dodajući kako je tek oko godinu dana u influencerskom poslu, na koji ju je, inače, nagovorio mlađi brat.

- Bila sam stidljiva, ali on je inzistirao. Kad sam napravila prvi lifestream, zaradila sam 500 eura i, eto, tako je počelo. Sad imam puno pratitelja, dobivam lijepe komentare, ljudi s kojima radim imaju puno poštovanja i ja im to pokušavam vratiti. Imam suradnju s nekim brendovima koje reklamiram - kaže Lara, koju su mediji nedavno zapazili na osječkom stadionu, gdje se fotografirala u dresu Manchestera.

Foto: Instagram

- Imala sam suradnju s prodavačem sportskih dresova koje sam reklamirala. Na stadion sam došla želeći snimiti serijal fotki u dresovima, no čim sam skinula jaknu i počela pozirati, neki su me fotografi snimili i izašla sam na svim portalima - smije se Lara, koja je tad već bila angažirana za show "Gospodin Savršeni" i nije smjela kontaktirati s medijima koji su joj se javljali za intervju.

Lara je rođena u Hrvatskoj, ali je s 13 godina s obitelji otišla živjeti u Irsku. Tamo su živjeli šest godina, tijekom kojih je Lara pohađala srednju školu sa željom da postane odvjetnica. No pri kraju srednje njezina se obitelj vratila u Hrvatsku i ona se našla u problemu jer je morala ponovno upisati srednju školu kako bi dobila neko zvanje. Umjesto toga počela je raditi - radila je čak i fizičke poslove. Hobi joj je sport jer je godinama trenirala rukomet, pa košarku, a bavi se i plesom. Sad se našla u influencingu.

- Suradnja s Hedonicom mi je jako zanimljiva. Svi me sad uglavnom prepoznaju po sudjelovanju u showu 'Gospodin Savršeni'. Žele se fotografirati sa mnom, nazdraviti sa mnom, pokušavam svima dati pažnju jer znam da im to nešto znači - kaže Lara dodajući kako je već pozvala neke cure iz showa da dođu u klub.

Foto: Instagram

- Vjerujem da ćemo se, poslije showa, sve skupiti ovdje u klubu da se provedemo, možda čak pozovemo i cure iz prošle sezone jer neke poznajem - govori Lara. A klub Hedonic iz Slavonskog Broda otvoren je prošlog ljeta i unio je dinamiku u noćni život Slavonskog Broda, koji je u posljednje vrijeme počeo nestajati. Sad svakog vikenda i do 500 gostiju sudjeluje na njihovim tematskim i DJ partyjima, koncertima domaćih zvijezda, a planiraju i cabaret večeri.

- Čim smo je počeli objavljivati na društvenim mrežama, gledanost reelsa i storyja je porasla do čak 300 tisuća - kaže Gabrijel Kljajić, PR kluba Hedonic.

Foto: RTL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 18
Velika promjena u seriji Divlje pčele večeras! Evo što će biti...
STIŽE 'NOVI' MARKO VUKAS

Velika promjena u seriji Divlje pčele večeras! Evo što će biti...

Marin Klišmanić utjelovio je Marka Vukasa, a gledatelji će ga u prvoj velikoj televizijskoj ulozi moći pratiti od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.
FOTO Domenica pokazala guzu i otkrila vruće plesne pokrete
ZAGOLICALA MAŠTU

FOTO Domenica pokazala guzu i otkrila vruće plesne pokrete

Popularna pjevačica Domenica Žuvela ponovno je aktivna na glazbenoj sceni, a svoje je obožavatelje obradovala najavom nove pjesme. U intrigantnoj objavi na svom Instagramu, otkrila je isječke sa snimanja spota, najavljujući singl "Pinokio" koji izlazi 17. veljače.
FOTO Evo tko je ljepotica koja je čitala bodove iz Osijeka na Dori
SVI JE PAMTE OD PROŠLE GODINE

FOTO Evo tko je ljepotica koja je čitala bodove iz Osijeka na Dori

Pobjednice Dore su skupina Lelek, a njihova pjesma 'Andromeda' dobila je najviše bodova i od publike i od žirija. Četiri domaća žirija bila su u HRT-ovim centrima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026