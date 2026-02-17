Lara iz 'Gospodina Savršenog' nam je otkrila: 'Više dobivam ruža u klubu nego u showu...'

Otkako je postala zaštitno lice slavonskobrodskog noćnog kluba Hedonic, zgodna Osječanka Lara Krličević (22) svakoga vikenda može izabrati svoga gospodina savršenog. Ne mora se boriti da osvoji simpatije onoga u aktualnom TV showu 'Gospodin Savršeni', u kojemu je, naime, ona jedna od kandidatkinja. Vlasnici Hedonica su još lani, i prije nego što će se početi emitirati navedeni show, u Lari prepoznali simpatičnu djevojku koja, kad god se pojavi u klubu, pobire simpatije gostiju. Proteklih je dana na društvenim mrežama Hedonica najavljivala predstojeće koncerte i Valentinovski party držeći crvenu ružu, baš kakve dobiva u TV showu od dva Gospodina Savršena.

- Zapravo ruža više dobijem u klubu jer mi ih daruju dečki kad dođu u izlazak. Nekad ih sakupim desetke - smije se Lara, koju smo zatekli u Hedonicu na novom snimanju za društvene mreže.

- Počela sam dolaziti u ovaj klub s prijateljicom koja im je službeni fotograf. Nakon nekoliko dolazaka vlasnici kluba su mi predložili suradnju - da budem lice njihova kluba i content kreator. Pristala sam jer volim biti s ljudima, družiti se, upoznavati nova lica, a ovaj collab mi sve to omogućuje - kaže Lara dodajući kako je tek oko godinu dana u influencerskom poslu, na koji ju je, inače, nagovorio mlađi brat.

- Bila sam stidljiva, ali on je inzistirao. Kad sam napravila prvi lifestream, zaradila sam 500 eura i, eto, tako je počelo. Sad imam puno pratitelja, dobivam lijepe komentare, ljudi s kojima radim imaju puno poštovanja i ja im to pokušavam vratiti. Imam suradnju s nekim brendovima koje reklamiram - kaže Lara, koju su mediji nedavno zapazili na osječkom stadionu, gdje se fotografirala u dresu Manchestera.

Foto: Instagram

- Imala sam suradnju s prodavačem sportskih dresova koje sam reklamirala. Na stadion sam došla želeći snimiti serijal fotki u dresovima, no čim sam skinula jaknu i počela pozirati, neki su me fotografi snimili i izašla sam na svim portalima - smije se Lara, koja je tad već bila angažirana za show "Gospodin Savršeni" i nije smjela kontaktirati s medijima koji su joj se javljali za intervju.

Lara je rođena u Hrvatskoj, ali je s 13 godina s obitelji otišla živjeti u Irsku. Tamo su živjeli šest godina, tijekom kojih je Lara pohađala srednju školu sa željom da postane odvjetnica. No pri kraju srednje njezina se obitelj vratila u Hrvatsku i ona se našla u problemu jer je morala ponovno upisati srednju školu kako bi dobila neko zvanje. Umjesto toga počela je raditi - radila je čak i fizičke poslove. Hobi joj je sport jer je godinama trenirala rukomet, pa košarku, a bavi se i plesom. Sad se našla u influencingu.

- Suradnja s Hedonicom mi je jako zanimljiva. Svi me sad uglavnom prepoznaju po sudjelovanju u showu 'Gospodin Savršeni'. Žele se fotografirati sa mnom, nazdraviti sa mnom, pokušavam svima dati pažnju jer znam da im to nešto znači - kaže Lara dodajući kako je već pozvala neke cure iz showa da dođu u klub.

Foto: Instagram

- Vjerujem da ćemo se, poslije showa, sve skupiti ovdje u klubu da se provedemo, možda čak pozovemo i cure iz prošle sezone jer neke poznajem - govori Lara. A klub Hedonic iz Slavonskog Broda otvoren je prošlog ljeta i unio je dinamiku u noćni život Slavonskog Broda, koji je u posljednje vrijeme počeo nestajati. Sad svakog vikenda i do 500 gostiju sudjeluje na njihovim tematskim i DJ partyjima, koncertima domaćih zvijezda, a planiraju i cabaret večeri.

- Čim smo je počeli objavljivati na društvenim mrežama, gledanost reelsa i storyja je porasla do čak 300 tisuća - kaže Gabrijel Kljajić, PR kluba Hedonic.

Foto: RTL