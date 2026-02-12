Obavijesti

FOTO Bikiniji svih boja i oblika! Vruće je na Kreti, a djevojke iz 'Savršenog' se ovako opuštaju

'Gospodin Savršeni' u dosadašnjim je epizodama nove sezone donio brojne emotivne trenutke, spojeve, druženja, prve iskre i stvaranje novih prijateljstava, ali i predstavio Kretu kao destinaciju od koje zastaje dah.
Dok u Lijepoj Našoj zima još itekako traje, od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati gledatelji se barem nakratko mogu preseliti na sunčani mediteranski otok na kojem, čini se, ljeto nikad ne prestaje. | Foto: rtl
