Lara Peruško iz 'Života na vagi' drastično je promijenila izgled, pohvalila se zavidnom linijom

Lara Peruško ima 19 godina te dolazi iz Pule, a završila je srednju školu za primalje. Prošle godine je u show 'Život na vagi' ušla sa 122 kilograma, a danas izgleda potpuno drugačije.

Lara je u show ušla kao najmlađa natjecateljica koja je dogurala sve do finala u kojem je imala 79.9 kg, što znači da je izgubila gotovo 45 kilograma.

Lara je na Instagramu nedavno objavila fotografije na kojima se pohvalila nevjerojatnom promjenom koja je itekako vidljiva. Nakon izlaska iz showa nastavila je skidati kile te je postigla odlične rezultate. Nastavila je paziti na prehranu i ići u teretanu.

- Prije 8 mjeseci mogla sam samo sanjati da ću se pokrenuti i ovako izgledati. Od završetka života na vagi prošlo je samo 4 mjeseca. Iako svakodnevno vodim borbe sama sa sobom uvijek se sjetim kako je sve moglo izgledati drugačije da nisam napravila prvi korak. Možda i najbitnije od samog gubljenja kilograma je to da sam promijenila glavu. Treba zavoljeti ono što radiš,a ne da radiš nešto jer "moraš". Svi imamo dane kad nismo od volje ali to ne znači da treba odustati. Kraj ne postoji,postoji samo novi početak. Snovi se ne ostvaruju preko noći. Rad na sebi je nešto što traje cijeli život. Treba biti strpljiv. Motivacija je bitna ali ključ uspjeha je ustrajnost - napisala je Lara uz fotografiju na kojoj pokazuje mišiće.

Dok je bila u showu, Lana je priznala kako su joj se kilogrami vratili otkako se prestala baviti triatlonom.

- Najviše sam počela dobivati na težini sa 14 godina, tada sam došla do 105 kilograma! Počela sam ići kod privatnog trenera i u tri mjeseca uspjela skinuti 25 kilograma, ali kasnije sam se zaljubila pa sam sve to zanemarila i sve mi se vratilo. No sad sam sama sebi na prvome mjestu - izjavila je ranije.

