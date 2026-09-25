Lara zbog poljupca napala Alju, a ona joj brutalo odbrusila

Jedan poljubac bio je dovoljan da u vili 'Love Islanda Adrije' izbije nova svađa. Djevojke su u dnevnom zadatku morale složiti svoju 'fantastičnu četvorku' i dečke rasporediti po bazama intimnosti. Što je baza bila viša, zadatak je bio izazovniji, a četvrta je uključivala poljubac.

Alja nije dugo razmišljala. Za poljubac je odabrala Anthonyja, a Lara je odmah primijetila njezin potez. Nakon završetka zadatka prišla joj je vidno iznervirana i jasno joj dala do znanja da joj izbor nije sjeo.

- Opet si ga htjela poljubiti! - rekla joj je Lara te dodala da je mogla odabrati nekog drugog, primjerice mlađeg Luku ili Valentina.

Foto: VOYO

Alja se odmah počela braniti. Objasnila je da prema Anthonyju nema nikakve skrivene namjere ni emocije te da ga nije odabrala zato što ga želi bolje upoznati. Kako su se njih dvoje već ranije poljubili tijekom jednog izazova, upravo joj je on, kaže, bio najjednostavniji izbor.

- Stavila sam ga tamo jer je to bio izazov, to je bio zadatak. Nismo u vrtiću! - odbrusila je Lari.

Foto: VOYO

Alja je naglasila i da zna gdje povući granicu kad su u pitanju parovi koji su već povezani. Kao primjer navela je Roberta i Loren, za koje kaže da njihov odnos poštuje. No Larinu reakciju nije dobro prihvatila. Nije joj se svidjelo što joj pripisuje skrivene motive zbog poteza napravljenog tijekom zadatka, pa joj je jasno poručila da se zbog toga ne namjerava opravdavati.