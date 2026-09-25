Neočekivano! Stigle misteriozne poruke za djevojke u vili 'Love Islanda Adrije', one zanijemile

Nakon što je Tara emotivno napustila vilu 'Love Islanda Adrije', islanderi su pokušali sabrati dojmove i shvatiti što se upravo dogodilo. No večer za njih još nije bila gotova.

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Roberto i Loren, Valentin i Drina te Gašper razgovarali su o novom paru, Luki I. i Anji. Pokušavali su procijeniti imaju li njih dvoje budućnost u vili, a baš tad na Drinin mobitel stigla je poruka koja je prekinula razgovor.

- Drina, još se nismo upoznali, ali to će se uskoro promijeniti. Veselim se vremenu koje ćemo provesti zajedno - pisalo je u poruci.

Foto: Voyo

Drina nije krila iznenađenje.

- Kad sam čula poruku očekivala sam da će biti nešto za Taru i Vukašina, da se možda vraćaju, ali ne, bila je neka prijetnja - komentirala je.

No nije bila jedina kojoj se nepoznati pošiljatelj obratio. Ubrzo je zazvonio i Lorenin mobitel.

- I s tobom Loren. Jedva čekam - glasila je druga poruka.

Foto: Voyo

Islanderima nije trebalo dugo da počnu nagađati tko stoji iza poruka. Posumnjali su da u vilu stiže novi bombshell, a prema sadržaju poruka jasno je da su mu Drina i Loren već zapele za oko. Tko je misteriozni muškarac i što će njegov dolazak značiti za postojeće odnose u vili, pokazat će iduće epizode.