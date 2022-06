Larisa Lipovac Navojec otkrila zašto je zadržala prezime bivšeg supruga Gorana nakon razvoda

Plesačica i članica žirija u showu 'Ples sa zvijezdama' Larisa Lipovac Navojec (45) u intervjuu za Story je progovorila o odnosu s bivšim suprugom, glumcem Goranom Navojcem (51).

Larisa i Goran razveli su se 2015. godine. Plesačica i dalje nosi Goranovo prezime, a sada je objasnila i iz kojeg razloga.

- Dvije su stvari. Prvo, kad imaš dijete s čovjekom s kojim si bio dobar dio života. Ipak smo mi bili 13 godina zajedno. Mislim da je za dobrobit djeteta važno da su tu tata i mama zbog cijelog njegovog života, zbog ljubavi i kako će on to prebroditi emotivno. Druga stvar je što smo Goran i ja uvijek bili jako dobri prijatelji i puno prije nego što smo započeli vezu. Tako da je meni jednostavno nezamislivo da nemam njega tu s lijeve i desne strane. Vjerojatno tako i on mene, za poslove i neke životne savjete - ispričala je, pa dodala kako nije sve samo vezano za dijete.

- Poklopilo se i to da smo si našli dobre partnere i da smo svi zajedno super. Svi zajedno imamo Grgura, zajedno radimo na tome da je obitelj tu na prvom mjestu. Ne vidim smisao u micanju Goranovog prezimena jer mi se dijete preziva Navojec, ja već dugo vremena oba prezimena koristim. Ne osjećam još potrebu nešto micati - istaknula je.

Glumac i plesačica u braku su bili 6 godina, te zajedno imaju sina Grgura, za kojeg Larisa kaže da joj je najveća podrška.

- On je krenuo s glumom, ali evo baš u rujnu prošle godine s obzirom da ja imam veliki plesni centar, imali smo neke umjetničke plesne kampove i onda je počeo plesati. I sad mogu reći da je totalno zaražen plesom, trenira svaki dan, trenira različite plesne stilove. Nadam se da će krenuti maminim stopama - rekla je Lipovac Navojec.

