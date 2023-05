Larisa Lipovac Navojec pozirala sa šest godina mlađim dečkom: Rijetko ih viđamo zajedno...

Poznatu hrvatsku koreografkinju i plesačicu, Larisu Lipovac Navojec (46), gledatelji ispred malih ekrana trenutno mogu pratiti u showu 'Ples sa zvijezdama'. Privatni život drži podalje od očiju javnosti, ali se sada pojavila sa šest godina mlađim dečkom, DJ-om Hrvojem Jelinčićem na premijeri španjolskog filma '42 sekunde' u kojem glumi Tarik Filipović (51).

Par je sa smiješkom na licu pozirao fotografima.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Larisa je nosila haljinu sa svjetlucavim uzorkom koju je upotpunila sandalama. Njezin dečko Hrvoje bio je u nešto ležernijem izdanju. Nosio je traperice, majicu kratkih rukava te sako koji je upotpunio tenisicama i kapom.

Par se u javnosti ne pojavljuje često zajedno, a vezu su potvrdili 2016. godine. U studenom prošle godine Larisa je za Story otkrila razlog zašto je ne viđamo često s dečkom.

- Dosta ga je teško nagovoriti da dođe sa mnom na evente, ali evo danas je na poslu pa nije mogao doći, ali on prati sva moja događanja i projekte. Moram reći da imam stvarno jako dobrog partnera uz sebe, prikloni se svim mojim željama i mojim poslovnim obavezama i planovima. Jako mi znači njegova podrška i bez njega to ne bi bilo to - ispričala je plesačica svojedobno.

Foto: Instagram/Miroslav Lelas/Pixsell

Otkrila je tada i da se njezin dečko odlično slaže s njezinim bivšim suprugom, glumcem Goranom Navojcem (52).

Prisjetimo se, na istoj su se premijeri pojavili i brojni poznati, a među njima je bila i Severina (51).

