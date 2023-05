Najstroži član žirija 'Plesa sa zvijezdama' naljutio Larisu: Ona ustala i isključila mu mikrofon

U desetoj emisiji 'Plesa sa zvijezdama' po prvi puta se u žiriju dogodila vrlo vesela i neočekivana situacija.

Nakon što su Marco Cuccurin i Paula Tonković otplesali sambu, prvi je s komentarima krenuo član žirija, Marko Ciboci (41) koji je razočarao kolegicu Larisu Lipovac - Navojec (46) svojim mišljenjem.

Foto: Nova Tv

- Vidim da ti ne idu baš ti pokreti kukovima - poručio je Marko, na što se Larisa odmah ustala kako bi odvojila kablove Markovog mikrofona.

- Okej, samo malo, čekaj samo da... - rekla je nakon što ga je 'ugasila'.

Foto: Nova Tv

- Ovako je puno bolje - izjavio je odmah voditelj Igor Mešin (55), a svi su se počeli smijati.

Kada mu je Larisa ipak ponovno spojila kablove, Marcu je ipak dao pohvalu.

- No s druge strane gledajući, ispravite me ako griješim. Otplesao si apsolutno svaki 'Bounce' korak u ovoj koreografiji i svaka ti čast na tome. S obzirom da sam ti to rekao - ja sam te prije upozoravao na energiju da je moraš kontrolirati, sad mi je drago da si konačno u ovom plesu - rekao je Ciboci za kraj.

Foto: Nova Tv

