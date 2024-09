Laskava titula za Coldplay: Bend su proglasili najslušanijom britanskom grupom 21. stoljeća

Londonski pop rock bend, koji uz frontmana Chrisa Martina čine Guy Berryman, Jonny Buckland i Will Champion, emitiran je 40.000 puta više na britanskim radio stanicama i TV-u od klasičnih rockera Queen, koji su bili na drugom mjestu.

Najslušanija pjesma Coldplaya je hit broj jedan iz 2008. "Viva La Vida", a slijede i drugi njihovi hitovi "Paradise", "Clocks", "Something Just Like This" i "Adventure Of A Lifetime". Bend, osnovan 1990-ih, uživa trajnu popularnost, a tijekom ljeta postao je prvi koji je pet puta bio headliner na festivala u Glastonburyju. Od izdavanja svoje debitantske ploče "Parachutes" 2000., imao je ukupno devet albuma koji su bili na vrhu ljestvice.

Foto: Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION

Izvršni direktor PPL-a Peter Leathem rekao je: "Ova je zemlja proizvela neke od najuspješnijih bendova svih vremena, stoga je sastavljanje ovog popisa savršen način obilježavanja ovogodišnjeg Nacionalnog dana albuma. Uključujući grupe iz posljednjih 60 godina, tablica je podsjetnik na snagu i dubinu britanske glazbe kroz desetljeća. Coldplay je prikladni vlasnik prvog mjesta - malo je izvođača koji mogu tvrditi da su bili tako prisutni na britanskom radiju i TV-u od 2000."

Na trećem mjestu je boyband Take That, dok djevojačka grupa Little Mix iz X Factora slijedi na četvrtom mjestu, a Beatlesi su na petom. Manchesterski rockeri Oasis su na šestom mjestu, dok su Bee Gees na sedmom mjestu, velška grupa Stereophonics stigla je na osmo mjesto, pop duo Eurythmics je deveti, a Rolling Stonesi zaokružili su listu na desetom mjestu.

Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

Tablica koristi podatke iz PPL licenci koje dopuštaju korištenje snimljene glazbe na radiju, TV-u i na javnim mjestima kao što su trgovine, barovi, restorani, teretane, uredi i skladišta u Ujedinjenom Kraljevstvu.