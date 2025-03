Laura iz 'Savršenog' za 24sata: 'Bilo mi se lakše poljubiti ispred kamera, od vođenja razgovora'

Ljudi me prepoznaju i zaustavljaju, traže me fotografiju ili da snime neki video sa mnom. Naravno, i da kažem svoju 'slavnu rečenicu': 'Koji ti je datum rođenja?'. Ne razumijem fascinaciju mojim vrlo jednostavnim i normalnim pitanjem o datumu rođenja, ali godi mi što sam nesvjesno stvorila trend, govori nam Laura Prgomet (24), kandidatkinja iz showa "Gospodin Savršeni".

Otkako je počela nova, četvrta sezona reality showa, "Kim Kardashian iz Dugog Sela", kako se nedavno iz šale prozvala, zabavlja gledatelje ispred malih ekrana. Ubrzo je postala i "glavna" na društvenim mrežama.

- Godi mi pažnja, mislim da se javno ne eksponira nitko tko želi biti anoniman, pa nećemo si lagati - kaže nam Laura.

Prva je djevojka koja se u showu poljubila sa Splićaninom Šimom Elezom (26), koji je njezinu pozornost okupirao, govori nam, već na prvom grupnom spoju, nakon kojega su se i poljubili.

- Bilo mi je normalno poljubiti se ispred kamera, čak i lakše od vođenja razgovora. Jer dok razgovaraš, svjestan si i da te snimaju i misliš si što ćeš reći. A kad se ljubiš..., prepušten si trenutku, ne razmišljaš toliko - priznaje nam Laura.

No upitali smo je li bilo poljubaca kad se kamere ugase: "Bilo je nježnih trenutaka, to je sve što ću reći". U luksuznu vilu na grčkom Rodosu kasnije je "upao" i drugi "Gospodin Savršeni", Beograđanin Miloš Mićović (36), koji je Lauru u jednoj epizodi izveo na spoj nasamo. Bili su na brodu, kupali se u moru, šetali uz obalu, gledali zalazak sunca, no Laurin fokus je i dalje ostao isključivo na Šimi.

- Lojalna sam svojim izborima, čak i kad su (ne)svjesno pogrešni za mene - kaže Laura.

Nakon gotovo svake epizode društvene mreže "gore" od komentara na njezin račun, a često bude i negativnih.

- Svi smo vidjeli što se o meni komentiralo na početku, a što sad. Napredak je golem, masovno mi stižu komentari da sam kraljica, da se vidi da sam svoja i iskrena te da takva i ostanem. Svi mi kažu da gledaju najviše zbog mene i da se nadaju da sam pobjednica. Čak i oni koji me nisu voljeli sad mi pišu komentare podrške i hvale me. Nesretni ljudi ne mogu me dotući, samo ih žalim i koristim kao gorivo za dalje - govori Laura.

Biti dio "Gospodina Savršenog" gleda kao pozitivno životno iskustvo i dodaje da bi rado sve ponovila, no s istom ekipom. Nakon debitiranja u ovom realityju, Laura ostavlja prostor za neke nove avanture.

- Nemam u planu ići iz realityja u reality jer ne želim biti poznata samo po tome, znam da imam puno više pokazati. No nikad ne reci nikad. Ako se pruži dobra prilika, tko zna! - kaže Laura.

U showu se najviše družila s Glorijom, Vanjom i Majdi, no izvan showa i nije baš tako.

- Našla sam djevojke s kojima bih se i vani rado družila, ali sve, igrom slučaja, živimo na različitim lokacijama - objašnjava nam Laura.

Ne skriva ni da je povećala grudi i da ima filere u usnama.

- Nemam problem s korekcijama ako su u granicama normale te ako nas čine sretnijima i samopouzdanijima. Ako bude novih, rado ću sve podijeliti na Instagramu - govori Laura, koja se prošle godine natjecala na izboru za Kraljicu Zagreba.

Osim toga, radila je kao pomoćnica u nastavi. No pravo ispunjenje pronalazi u svijetu društvenih mreža.

- Trenutačno se i bavim društvenim mrežama - 'izmanifestirala' sam i to! Imam puno ponuda. Vidjet ćemo što nosi budućnost, ali voljela bih ostati u svijetu medija. Bila to gluma, vođenje neke emisije, društvene mreže... - zaključila je Laura.