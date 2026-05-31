Laura Sučec i David Balint su 'oživjeli' Tomu Zdravkovića i Silvanu: 'Dirali ste nam dušu'

Vi ste bili čista desetka ove emisije, davali svoj šarm. Pjesmama ste nam dirali dušu i ostavili ste trag, ne samo u ovoj emisiji, vjerujem i mnogo duže da će taj trag trajati, poručio je Enis Bešlagić Lauri Sučec i Davidu Balintu nakon njihova nastupa u finalu showa 'Tvoje lice zvuči poznato' u nedjelju na Novoj TV.

Laura i David u revijalnom su dijelu emisije utjelovili Silvanu Armenulić i Tomu Zdravkovića te izveli njihov legendarni duet 'Ponoć'. Emotivna izvedba jednog od najpoznatijih regionalnih ljubavnih klasika posebno je dirnula žiri.

- Isto vam se želim zahvaliti na svemu što radite, što ste napravili i danas, ovaj show koji ste priredili... Ovo mi je jedna od ljepših stvari, gledati kako vi zajedno gradite nešto - rekla je Martina Stjepanović Meter.

- Vas dvoje ste takva jedna radost... Želim vam da u vašim karijerama da svega što se dotaknete da vam se sve to pozlati - izjavio je Mario Roth.

- Zahvaljujem na ovom prekrasnom showu koji ste nam danas pokazali... Bili ste briljantni. Bili ste zabavni, šarmantni, duhoviti... Možete biti ponosni na sebe - dodao je Goran Navojec.