'Tvoje lice zvuči poznato': Laura i David oživjeli su legendarnog Tomu Zdravkovića i Silvanu

Nakon tjedana pjevanja, plesanja i transformacija u najveće domaće i svjetske glazbene zvijezde, večeras pada konačna odluka. U velikom finalu showa 'Tvoje lice zvuči poznato' posljednji put na pozornicu izlaze Sven Pocrnić, Iva Ajduković, Lovro Juraga i David Amaro, četvorka koja je tijekom sezone skupila najviše bodova i izborila borbu za pobjedu.

Finale je otvorio Sven Pocrnić transformacijom u Mariju Šerifović i eurovizijskim hitom 'Molitva'. 'Molitvu' je izveo mirno i samouvjereno, a publika ga je nagradila pljeskom.

- Moram priznati da nikad ne bih pomislio da će muškarac obučen kao Marija Šerifović izmamiti suze, ali uspio si. Sve si izveo dostojanstveno toj pjesmi i toj emociji - rekao je Enis Bešlagić.

Martina Stjepanović Meter zahvalila mu je na svemu što je pokazao tijekom sezone te istaknula kako je iz emisije u emisiju rastao ne samo vokalno nego i kao performer.

- Ti si večeras postao Marija Šerifović punom emocijom, dušom i cijelim svojim bićem. To je nadilazilo samu transformaciju - poručila mu je.

Mario Roth priznao je kako prije showa nije poznavao Svenov rad, ali da ga je tijekom 13 epizoda potpuno osvojio svojim imitacijama.

- Pokazao si jedne od najboljih transformacija koje je ovaj show ikada imao. Odabrao si savršenu pjesmu jer baš poput Marije u glasu imaš snagu, moć i emociju - rekao je.

Emotivnim riječima obratio mu se i Goran Navojec.

- Čuda se ne mogu verbalizirati, u njima se može uživati. Hvala ti na svemu što si donio ovoj sezoni - poručio je glumac.

David Amaro pretvorio se u Slimanea i izveo 'Mon Amour'. Smirenim i emotivnim nastupom donio je dašak Eurovizije na pozornicu.

- Ovo je stvarno bilo spektakularno na svaki mogući način. Toliko moćno, toliko emotivno, toliko neopisivo. U svim segmentima si dosegnuo zvijezde - komentirao je Goran.

- Mislim da je tvoj vokal tek u ovoj pjesmi došao do izražaja, u neki puni sjaj. Mislim da si s ovom pjesmom pokazao koliko je tvoj vokal velik - rekao je Mario.

- Ova ogoljenost i ova istina i snaga i moć koju si ti danas pokazao je čarobno... Zasjao si u punome sjaju i hvala ti na tome - izjavila je Martina.

- Ti si stvarno uvijek očekivano neočekivan bio... Ti si sve svoje kapacitete prosuo na scenu, od emotivnih do fizičkih svih koje ti posjeduješ - poručio je Enis.

Kao Silvana Armenulić i Toma Zdravković, Laura Sučec i David Balint donijeli su dašak nekih prošlih vremena. Emotivnim duetom ispunili su studio posebnom atmosferom i zaslužili veliki pljesak publike.

- Vi ste bili čista desetka ove emisije, davali svoj šarm. Pjesmama ste nam dirali dušu i ostavili ste trag, ne samo u ovoj emisiji, vjerujem i mnogo duže da će taj trag trajati - komentirao je Enis.

- Isto vam se želim zahvaliti na svemu što radite, što ste napravili i danas, ovaj show koji ste priredili... Ovo mi je jedna od ljepših stvari, gledati kako vi zajedno gradite nešto - rekla je Martina.

- Vas dvoje ste takva jedna radost... Želim vam da u vašim karijerama da svega što se dotaknete da vam se sve to pozlati - izjavio je Mario.

- Zahvaljujem na ovom prekrasnom showu koji ste nam danas pokazali... Bili ste briljantni. Bili ste zabavni, šarmantni, duhoviti... Možete biti ponosni na sebe - dodao je Goran.