Lauren Sánchez Bezos grudima zasjenila sve, a kritičari ju nisu štedjeli: 'Novac ne kupuje stil'

Piše Đurđica Sarjanović,
Lauren Sanchez Bezos i njezin suprug Jeff Bezos našli su se u središtu kritika zbog Met Gale. Sanchez su posebno kritizirali i zbog odjevne kombinacije u kojoj je stigla.

Jedan od najekskluzivnijih društvenih događaja na svijetu, Met Gala, ove se godine našao u središtu neobične i sve glasnije kontroverze. Riječ je o glamuroznom spektaklu mode i luksuza koji se tradicionalno održava u Metropolitan Museum of Art u New Yorku, a poznat je po vrtoglavim cijenama ulaznica, koje dosežu i do 100.000 dolara, te po pažljivo kuriranoj listi uzvanika iz samoga vrha svjetske elite.

Dolazak Lauren Sánchez Bezos na stepenice muzeja izazvao je veliku pozornost, ali i podijeljene reakcije javnosti. Za ovu priliku odabrala je posebnu, po mjeri izrađenu haljinu modne kuće Schiaparelli, koja se isticala naglašenim korzetom i detaljima vezanja na leđima, naglašavajući siluetu. Inspiracija za ovu modnu kombinaciju, prema mnogima, dolazi iz slavne slike "Portrait of Madame X" koju je naslikao John Singer Sargent 1884. godine. Komentari na društvenim mrežama nisu joj bili blagonakloni.

- Ima sav taj novac i tako izgleda? - stoji među komentarima. 

- Može kupiti Met Gala, ali ne može kupiti stil - komentirao je drugi korisnik. Dubokim dekolteom zasjenila je i najveće zvijezde koje su se ondje našle, a na crveni tepih stigla je bez poznatog supruga.

Met Gala 2026 in New York City
Ovogodišnje izdanje Met Gale suočilo se s ozbiljnim kritikama, ponajviše zbog odluke da se među počasne predsjedatelje imenuju Jeff Bezos, osnivač Amazona i jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, te njegova supruga Lauren Sánchez Bezos. Negativne reakcije pojavile su se gotovo odmah nakon objave njihove uloge u veljači ove godine, u kontekstu općeg nezadovoljstva prema ekstremnom bogatstvu, osobito u liberalnom okruženju poput New Yorka.

Dodatni zamah kritikama dao je novoizabrani gradonačelnik Zohran Mamdani, koji je sredinom travnja objavio da neće prisustvovati događaju. Time je prekinuo praksu svojih prethodnika, naglasivši kako mu je prioritet pitanje pristupačnosti života građanima, a ne elitni društveni događaji.

U tjednima koji su prethodili samoj večeri, protivljenje je preraslo u organizirani aktivizam. Gradskim ulicama, podzemnom željeznicom i društvenim mrežama proširila se kampanja usmjerena protiv Bezosa, a gala večer prozvana je pogrdnim imenima poput “Amazon Prime Gala” te “Bezos Ball”. Aktivistička skupina Everyone Hates Elon, koja se referira na kontroverze vezane uz Elon Musk, predvodila je niz provokativnih akcija.

Među njima se ističe simbolična instalacija gotovo 300 boca s lažnim urinom unutar muzeja, aludirajući na pritužbe radnika Amazona o nehumanim radnim uvjetima. Dan prije gala večeri, aktivisti su dodatno podigli vidljivost projiciranjem video intervjua s radnicima na neke od najpoznatijih zgrada u gradu, uključujući Empire State Building i Chrysler Building.

Mnogi su se zapitali kakve veze Bezos, simbol tehnološkog kapitalizma, uopće ima s modom. Kritike nisu dolazile samo s ulice. Čak su i pojedinci iz modne i medijske scene, poput influencera Blakelyja Thorntona, izrazili razočaranje, nazivajući događaj “oligarhijskim cirkusom”. 

