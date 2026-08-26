Obavijesti

Show

Komentari 7
SKUPI ĐIR

Lauren Sánchez u Trogiru sakrila pogled iza velikih naočala, a cijena bi vas mogla iznenaditi

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 3 min
Lauren Sánchez u Trogiru sakrila pogled iza velikih naočala, a cijena bi vas mogla iznenaditi
4
Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Lauren Sánchez i Jeff Bezos nakon četiri dana plovidbe Jadranom iskrcali su se u Trogiru, a ona je nosila Bottega Veneta naočale vrijedne 530 eura

Admiral

Nakon četiri dana plovidbe Jadranom, osnivač Amazona Jeff Bezos, jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, i njegova supruga, američka novinarka Lauren Sanchez, u srijedu su se iskrcali s jahte Eos u Trogiru. Ondje su ih snimili fotografi, a Hrvatsku su potom napustili privatnim zrakoplovom.

EKSKLUZIVNO Trogir: Nakon četverodnevnog krstarenja Jadranom Jeff Bezos i Lauren Sanchez napustili Hrvatsku EKSKLUZIVNO Trogir: Nakon četverodnevnog krstarenja Jadranom Jeff Bezos i Lauren Sanchez napustili Hrvatsku EKSKLUZIVNO Trogir: Nakon četverodnevnog krstarenja Jadranom Jeff Bezos i Lauren Sanchez napustili Hrvatsku
31
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Lauren je za tu prigodu odabrala laganu bijelu haljinu na tanke naramenice. Kombinirala ju je s ravnim natikačama i crnom torbom s lančanim remenom.

EKSKLUZIVNO Trogir: Nakon četverodnevnog krstarenja Jadranom Jeff Bezos i Lauren Sanchez napustili Hrvatsku
EKSKLUZIVNO Trogir: Nakon četverodnevnog krstarenja Jadranom Jeff Bezos i Lauren Sanchez napustili Hrvatsku | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Najviše su se ipak isticale njezine velike sunčane naočale. Nosila je Bottega Veneta Eyewear model u aviator stilu, s predimenzioniranim okvirom od prozirnog smeđeg acetata i smeđim staklima. Široke ručke krase zlatni detalji, a model na Net-a-Porteru stoji 530 eura. Izrađen je u Italiji i ima potpunu UV zaštitu.

EKSKLUZIVNO Trogir: Nakon četverodnevnog krstarenja Jadranom Jeff Bezos i Lauren Sanchez napustili Hrvatsku
EKSKLUZIVNO Trogir: Nakon četverodnevnog krstarenja Jadranom Jeff Bezos i Lauren Sanchez napustili Hrvatsku | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Hrvatska im odavno nije nepoznata. Bezos i Lauren zajedno su kod nas boravili još 2023., kad su ih snimili u Dubrovniku, a plovili su i prema Hvaru. Prošlog ljeta stigli su čak dvaput. Prije vjenčanja u Veneciji plovili su uz Hvar, Korčulu i Cres, a nakon svadbe vratili su se u Hrvatsku te su ih početkom srpnja snimili na Mljetu.

REDOVAN GOST FOTO Bezos obožava Hrvatsku: S golišavom Lauren tulumario kraj Cresa, kupali se na Korčuli
FOTO Bezos obožava Hrvatsku: S golišavom Lauren tulumario kraj Cresa, kupali se na Korčuli
EKSKLUZIVNO Trogir: Nakon četverodnevnog krstarenja Jadranom Jeff Bezos i Lauren Sanchez napustili Hrvatsku
EKSKLUZIVNO Trogir: Nakon četverodnevnog krstarenja Jadranom Jeff Bezos i Lauren Sanchez napustili Hrvatsku | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Otkriveno od čega je umrla legendarna Dolly Parton
NAKON KRATKE BORBE

Otkriveno od čega je umrla legendarna Dolly Parton

Dolly Parton preminula je u 81. godini života nakon kratke borbe s rakom
Dolly Parton umrla godinu dana nakon supruga Carla: Branili su im da se vjenčaju pa su pobjegli
VELIKA LJUBAV

Dolly Parton umrla godinu dana nakon supruga Carla: Branili su im da se vjenčaju pa su pobjegli

Dolly Parton i Carl Dean prkosili su svim izazovima, a u braku su bili čak 58 godina. Glazbenica je umrla manje od godinu i pol nakon svog voljenog supruga
Umrla je Dolly Parton (80)
KRALJICA COUNTRY GLAZBE

Umrla je Dolly Parton (80)

Parton je u petak, 21. kolovoza, podijelila novosti o svom zdravstvenom stanju, priznavši da joj se zdravlje u posljednje vrijeme pogoršalo nakon smrti supruga Carla Deana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026