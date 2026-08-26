Lauren Sánchez u Trogiru sakrila pogled iza velikih naočala, a cijena bi vas mogla iznenaditi

Nakon četiri dana plovidbe Jadranom, osnivač Amazona Jeff Bezos, jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, i njegova supruga, američka novinarka Lauren Sanchez, u srijedu su se iskrcali s jahte Eos u Trogiru. Ondje su ih snimili fotografi, a Hrvatsku su potom napustili privatnim zrakoplovom.

Lauren je za tu prigodu odabrala laganu bijelu haljinu na tanke naramenice. Kombinirala ju je s ravnim natikačama i crnom torbom s lančanim remenom.

EKSKLUZIVNO Trogir: Nakon četverodnevnog krstarenja Jadranom Jeff Bezos i Lauren Sanchez napustili Hrvatsku | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Najviše su se ipak isticale njezine velike sunčane naočale. Nosila je Bottega Veneta Eyewear model u aviator stilu, s predimenzioniranim okvirom od prozirnog smeđeg acetata i smeđim staklima. Široke ručke krase zlatni detalji, a model na Net-a-Porteru stoji 530 eura. Izrađen je u Italiji i ima potpunu UV zaštitu.

EKSKLUZIVNO Trogir: Nakon četverodnevnog krstarenja Jadranom Jeff Bezos i Lauren Sanchez napustili Hrvatsku | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Hrvatska im odavno nije nepoznata. Bezos i Lauren zajedno su kod nas boravili još 2023., kad su ih snimili u Dubrovniku, a plovili su i prema Hvaru. Prošlog ljeta stigli su čak dvaput. Prije vjenčanja u Veneciji plovili su uz Hvar, Korčulu i Cres, a nakon svadbe vratili su se u Hrvatsku te su ih početkom srpnja snimili na Mljetu.