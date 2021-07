Skupilo se u četvrtak puno svijeta ispred Foto kluba Split, u Marmontovoj. Kako i neće, proslava 50 godina rada i promocija monografije “njihova” Jadrana Lazića napokon je došla i do njegova grada.

Već je u najavi rekao da su emocije posebne, a nikakva “priprema” nije mu pomogla ni na otvaranju. Emocije su tad proključale, priznaje.

- Suze su bile u grlu kad je sve počelo. Kad me najavila Maja Prgomet, bila je knedla u grlu, pa je govorija Jadran Kapor, pa Renato Baretić, Silvije Hraste, Feđa Klarić... Ja nisam mogao, samo sam kratko uspio reći da neću duljit’. A čujte, sentimentalno je bilo - priča nam Lazić.

Vjerojatno bi došlo i više ljudi, ali mjere su neke ipak odvratile od dolaska, moći će izložbu pogledati do nedjelje. Svi su bili ispred kluba, na otvorenom, a u same prostorije puštali su samo one s maskom i u ograničenom broju.

Izložba je, naravno, privukla i broje poznate. Lazićeve fotografije došli su pogledati splitski gradonačelnik Ivica Puljak, Renato Baretić, Srećko Šestan, Zvonimir Mihanović, Feđa Klarić, Monika Sablić...

Proslava je bila u Heritage Palace Varos.

- Bilo je lijepo, društvo se skupilo na terasi, pomogao je i moj prijatelj Marko Vojković i Vislander, uz njihova vina i gin ostalo se do ranih sati - otkriva nam splitski fotograf.

Uspomene su mu samo navirale, ipak je na splitskim ulicama i počela njegova priča s fotografijom. Već u osnovnoj školi počeo se time baviti, a u trećem razredu gimnazije postao je i dopisnik Vjesnika. Pratio je tad Hajduk, s kojim je, kako kaže, sve počelo. Pa Oliver, Boris Dvornik, Tereza... I onda se otisnuo u svijet, gdje je uslikao zvijezde poput Elizabeth Taylor, princezu Dianu, Davida Bowieja, Roberta De Nira...

Odmora nema, turneja izložbe i promocije monografije se nastavlja. Sad slijedi Hvar, pa Vis.

- Ivana Meštrović me molila da slike izložim kraj djela njezina djeda, velikog Meštrovića - kaže nam Lazić.