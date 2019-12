Lazić u problemima: Majka mu želi izbaciti zaručnicu iz stana

Folk pjevač Darko Lazić (27) našao se u novim problemima. Osim što mu je ozbiljno ugroženo zdravlje zbog njegove kilaže, Laziću predstavlja problem i odnos njegove majke i zaručnice Marine (20). Naime, kako srpski mediji pišu, Marina nema povjerenja u Darka pa ga često prati na nastupima zbog čega petomjesečnog sina Alekseja ostavlja Darkovoj majci Branki na čuvanje.

- U posljednje vrijeme baš pretjeruje, pa joj je nedavno Branka to zamjerila. Ona je prvo Darku skrenula pažnju na to da ima još jedno unuče od drugog sina i da nije u redu da se Marina toliko oslanja na nju. Darko je to prenio svojoj dragoj, a onda je ona ušla u žešći sukob sa svekrvom. Branka nije mogla vjerovati kako joj se Marina obratila, pa joj je u jednom trenutku rekla da se slobodno spakira i ode kod svoje majko ako joj kod njih ne odgovara - izjavio je izvor blizak paru te dodao kako je nakon jedne svađe Marina s punicom, Marina uzela sina i otišla kod svoje majke.

- Ni njemu nije lako između dvije vatre, ali smatra da je njegova majka u pravu što je i rekao Marini. Njih dvije sada razgovaraju, ali ne kao prije, jako su rezervirane, a Marina je čak rekla Darku kako bi bilo u redu da potraže i dadilju. Međutim, mislim da se to Darkovoj majci neće svidjeti - zaključio je izvor.

Srpski mediji nedavno su se raspisali o lošem zdravlju folk pjevača.

- Darku otkazuju vitalni organi. Najugroženiji su mu bubrezi i srce. Stalno ga u grudima guši i boli sa lijeve strane. On može smršavjeti, ali salo će mu ostati visjeti, pa je najbolje rješenje da promjeni prehranu i ode na liposukciju. Sve je deblji i deblji - izjavio je izvor blizak Laziću te dodao kako će zbog velike kilaže stradati njegova koljena.

