<p>Pjevačica <strong>Ana Sević</strong> (35) tužila je bivšeg supruga, folkera <strong>Darka Lazića</strong> (29). Prijeti mu zatvorom ukoliko joj ne isplati 10.000 eura, koliko joj duguje za alimentacije, piše<a href="https://www.alo.rs/vip/estrada/ana-sevic-tuzila-lazica-prilozila-sve-dokaze-sudu-i-rekla-da-ce-lorena-saznati-mracnu-istinu-o-ocu/352881/vest" target="_blank"> Alo.rs</a>. Ana je trenutačno u osmom mjesecu trudnoće, a na sud će otići, tvrdi, odmah nakon poroda.</p><p>Anu je posebno povrijedila Darkova izjava kako njihovu kćer <strong>Lorenu</strong> nije vidio godinu dana, jer mu ona to navodno nije dozvolila. </p><p>- Ne mogu mu ući u misli kako bih shvatila zašto je to rekao. Priložila sam sudu sve dokaze. O Darku više ne želim pričati. Kada dođe vrijeme za to, moje dijete saznat će cijeli istinu. Iako, Lorena je već dovoljno velika i shvaća što se događa, iako ja šutim o tome - ispričala je Sević za srpske medije pa dodala:</p><p>- Bitno mi je da moji roditelji i prijatelji znaju tko govori istinu, jer su i sami prisustvovali brojnim neugodnim situacijama. </p><p>Ana nije željela razgovarati s medijima kojima je Darko dao izjave, ali se oglasila na društvenim mrežama. Objavila je fotografije i datume kada su nastale, kako bi dokazala da je Darko vidio kćer u proteklih godinu dana. </p><p>- Odnos Darka i Ane od razvoda nije dobar, ali ona je dugo pokušavala ignorirati sve što on radi i kako mala Lorena ne bi osjetila da postoji i najmanji problem. Bila je šokirana kada su joj javili kako je rekao za kćerkicu da je nije vidio godinu dana. To ju je jako potreslo. Želi mu pokazati kako je prešao sve granice - ispričao je izvor blizak Ani za srpske medije. </p>