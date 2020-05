Lazić: 'Vozio sam bez vozačke jer mi je dijete trebalo doktora'

Pjevač Darko Lazić (29) ponovno radi probleme. Prije dva tjedna prekršio je policijski sat, a čuvari zakona uhvatili su folkera dok se s prijateljima vozio po Bogatiću, i to bez obavezne dozvole dok traje zabrana kretanja svih građana.

Očito mu to nije bilo dovoljno pa se pjevač još malo igrao sa zakonom. Prije dva dana policija ga je uhvatila u mjestu Subotište kod Brestača u Srbiji kako vozi bez dozvole. Naravno, u automobilu marke Porsche Panamera.

Pjevač će biti priveden na saslušanje kod državnog tužitelja u prekršajni sud u Rumi, a u intervjuu za Kurir otkrio je razlog zašto je upravljao vozilom bez dokumenata.

- Nisam imao drugog izbora s obzirom na to da sam treba dijete voditi u bolnicu. Imalo je temperaturu i to sam trebao napraviti. Jedva čekam ponovno polagati vožnju i, naravno, kaznu sam odmah platio. Neću to više nikada ponoviti. Sin mi je dobro - rekao im je Lazić.

U posljednjih godinu i pol dana pjevač je proživljavao pakao nakon saobraćajne nesreće koju je doživio kada se iz grada Šapca vraćao u rodnu Brestaču. Zbog te je nesreće imao puno operacija, a i problema s kilažom. Smanjio je želudac i uspio je skinuti zavidan broj kilograma.

