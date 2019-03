Lazić zaprosio djevojku Marinu Gagić iako je još uvijek u braku

Srpski pjevač Darko Lazić (27) zaprosio je svoju djevojku Marinu Gagić (20) koja je u sedmom mjesecu trudnoće. Ništa ne bi bilo čudno da pjevač još uvijek nije u braku s Anom Savić (34).

Foto: Instagram/orijent

Darko i Marina bili su na otvaranju jednog hotela, a tijekom svečanosti uslijedila je i prosidba. Pjevač je priznao, kako je imao veću tremu kleknuti pred svojom djevojkom nego u takmičenju.

- Najsretnija djevojka na svijetu - napisala je Marina u opisu fotografije na kojoj u prvi plan stavlja zaručnički prsten.

Foto: privatni album

Podsjetimo, Lazić je prije mjesec dana šokirao liječnike kad je bez dopuštenja iznenada napustio rehabilitacijski centar u kojemu se nalazio.

Foto: privatni album

Gagić je ostala trudna prije Darkove prometne nesreće, a da je u drugom stanju saznala je dok je pjevač bio u bolnici. Marina je, u to vrijeme, konstantno bila uz Lazića.

Foto: Instagram

Bez obzira na to koliko je vremena proveo u bolnici oporavljajući se, Darko tvrdi da mu je prošla godina ipak bila najbolja godina u životu.

- Dobit ću sina. Marina je trudna, tako da je to za mene najvažnija i najvrjednija stvar koja mi se dogodila u 2018. godini. S druge strane, zahvalan sam Bogu što me čuvao i što sam živ. Dogodilo se što se dogodilo. Idemo dalje i to ostavljam iza sebe - otkrio je Lazić nedavno za srpski Kurir i usput obećao da će životne navike pokušati 'dovesti u red'.