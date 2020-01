Lazić: 'Želim raditi sve kao i prije, adrenalin me opet udara' Vozio sam motorne saonice, svi govore 'kako ćeš', ali ja to volim i moram, to mi daje motivaciju za život. Ako nešto ne mogu, budem utučen. Želim sve što sam radio prije, kaže Darko koji je lani imao tešku nesreću