Lazić 'pliva' u dugovima pa je zaposlio zaručnicu da pomogne

Folk pjevač Darko Lazić (27) našao se u novim problemima. Osim što mu je ozbiljno ugroženo zdravlje zbog njegove kilaže, Lazića je rasipnički život svojevremeno doveo u situaciju da 'pliva' u dugovima, iako dobro zarađuje. Sada je okrenuo novi list pa je zaposlio i svoju zaručnicu Marinu Gagić (20), pišu srpski mediji.

- Marina je mlada djevojka, zgodna je i sve joj dobro stoji. Zbog toga su ona i Darko došli na ideju da i ona ima neku obavezu i skroman džeparac, pa će ona sada reklamirati proizvode jednog butika - rekao je izvor blizak paru.

- To i poslodavcima odgovara. Osim što je atraktivna, Marina je u vezi s poznatim pjevačem, što je njima itekako dobro za reklamu. Ona ima puno pratitelja na Instagramu pa joj je i to plus. Redovito objavljuje fotografije s njihovim modelima te ih tako reklamira - dodao je.

Darko je puno trošio dok je bio u braku s Anom Sević, jer ona nije nigdje radila.

- Nije samo novac u pitanju, on smatra da Marina pored sina Alekseja treba imati dodatnu obavezu kako bi ispunila svoje vrijeme. Za sada joj ide odlično, a poslodavci su jako zadovoljni. Postoji mogućnost da Marina prihvati još neke ponude koje je nedavno dobila, između ostalog i da reklamira jedan brend - završio je izvor.

Inače, Marina nema povjerenja u Darka pa ga često prati na nastupima zbog čega petomjesečnog sina ostavlja Darkovoj majci Branki na čuvanje.

- U posljednje vrijeme baš pretjeruje, pa joj je nedavno Branka to zamjerila. Ona je prvo Darku skrenula pažnju na to da ima još jedno unuče od drugog sina i da nije u redu da se Marina toliko oslanja na nju. Darko je to prenio svojoj dragoj, a onda je ona ušla u sukob sa svekrvom. Branka nije mogla vjerovati kako joj se Marina obratila, pa joj je u jednom trenutku rekla da se slobodno spakira i ode kod svoje majko ako joj kod njih ne odgovara - izjavio je izvor blizak paru te dodao kako je nakon jedne svađe Marina s punicom, Marina uzela sina i otišla kod svoje majke.

- Ni njemu nije lako između dvije vatre, ali smatra da je njegova majka u pravu što je i rekao Marini. Njih dvije sada razgovaraju, ali ne kao prije, jako su rezervirane, a Marina je čak rekla Darku kako bi bilo u redu da potraže i dadilju. Međutim, mislim da se to Darkovoj majci neće svidjeti - dodao je izvor.

