Lazićeva zaručnica voli luksuz: Nosi sat cijene 300 tisuća kuna

Srpski pjevač Darko Lazić (28) za srpske je medije jednom prilikom izjavio kako ne može usporediti svoju bivšu ženu sa sadašnjom zaručnicom, Marinom Gagić. Smatra kako je ona idealna žena za njega, iako je razlika između njih osam godina.

Na društvenim se mrežama pohvalila kako uživa na Zlatiboru. Iz njezinih se objava može primijetiti kako voli luksuzne stvari i uživa u njima. Tako je na jednoj fotografiji pozirala pokazujući sat marke 'Rolex' čija je cijena gotovo 300 tisuća kuna i narukvicu marke 'Cartier', koja spada u najskuplji nakit na svijetu. Cijena ove narukvice varira između 45 tisuća i 90 tisuća kuna.

Darko se zaručio s Marinom nakon rastave s pjevačicom Anom Sević (34), s kojom je i dalje u kontaktu zbog kćeri Lorene. Tijekom braka ga je, kaže Darko, Ana pratila i uhodila.

- Unajmila je nekoga, ali možda je osobno, ne znam točno - rekao je Darko koji se boji da neće više nikada funkcionirati kao prije prometne nesreće.

- Baš se trudim dosta, ali treba puno vremena proći da bih se vratio na staro. Ipak su bile ozbiljne ozljede - rekao je Darko. Kad se dogodila prometna nesreća Darko nije imao valjanu vozačku dozvolu, a nije ju ni obnovio niti vozi automobil.

- Fizički je neizvodljivo zbog noge - kaže pjevač, kojeg su mnogi kolege razočarali jer u najtežim trenucima nakon nesreće nisu bili uz njega.

- Tada vidiš tko su ti pravi prijatelji, a tko ne - rekao je Lazić. U posljednjih godinu dana puno se šuškalo da Darko duguje novac 'zelenašima', što je on i potvrdio.

- Bila mi je frka za 'kintu' i posudio sam novac. Preko prijatelja sam došao do nekog čovjeka koji to radi, ali to je davno bilo. To je već sređeno i vraćeno sve. Ali nije me sramota reći da sam dugovao - kaže Darko. Nije se ustručavao ni iskreno reći da je koristio narkotike.

